Рейтинг@Mail.ru
В центре профподготовки МВД в Сыктывкаре вспыхнул пожар - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 15.01.2026 (обновлено: 15:35 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/syktyvkar-2068065156.html
В центре профподготовки МВД в Сыктывкаре вспыхнул пожар
В центре профподготовки МВД в Сыктывкаре вспыхнул пожар - РИА Новости, 15.01.2026
В центре профподготовки МВД в Сыктывкаре вспыхнул пожар
В учебном центре МВД в Сыктывкаре загорелась крыша, есть пострадавшие, сообщили в ГУ МВД по Республике Коми. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T14:30:00+03:00
2026-01-15T15:35:00+03:00
происшествия
сыктывкар
республика коми
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068066103_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_eb4b2ecfb23e62c7f7eb59786074897a.jpg
https://ria.ru/20260112/moskva-2067318749.html
сыктывкар
республика коми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068066103_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_99e5b882dc17b3e51c4dcf7f27fa402d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сыктывкар, республика коми
Происшествия, Сыктывкар, Республика Коми
В центре профподготовки МВД в Сыктывкаре вспыхнул пожар

Несколько человек пострадали при пожаре в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре

© СоцсетиПожар в здании профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре
Пожар в здании профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Соцсети
Пожар в здании профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В учебном центре МВД в Сыктывкаре загорелась крыша, есть пострадавшие, сообщили в ГУ МВД по Республике Коми.
«
"Сегодня во время проведения учебных занятий с личным составом в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре произошло возгорание крыши, которое принятыми мерами было локализовано. В результате несколько человек обратились за медицинской помощью", — говорится в публикации в Telegram-канале.
По данным регионального Минздрава, девять человек пострадали при взрыве светошумовой гранаты, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии. Двести человек эвакуировали.
Возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты, устанавливается полная картина произошедшего.
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
При пожаре в жилом доме в Москве погиб человек
12 января, 10:01
 
ПроисшествияСыктывкарРеспублика Коми
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала