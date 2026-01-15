https://ria.ru/20260115/svo-2068180644.html
Глава управы Белгорода погиб при исполнении боевых задач в зоне СВО
Глава управы Белгорода погиб при исполнении боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 15.01.2026
Глава управы Белгорода погиб при исполнении боевых задач в зоне СВО
Главы управы №10 городского департамента по развитию территорий Алексей Везенцев погиб при исполнении боевых задач в зоне специальной военной операции,... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T21:12:00+03:00
2026-01-15T21:12:00+03:00
2026-01-15T21:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгород
валентин демидов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391131_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d9dc68a5065191cf87bf76a0f191d81.jpg
https://ria.ru/20260115/zaporozhe-2068148476.html
https://ria.ru/20260115/pogoda-2068088902.html
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391131_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ea1b87e71b13834d3470e85776fa549.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, валентин демидов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Валентин Демидов, Вооруженные силы Украины
Глава управы Белгорода погиб при исполнении боевых задач в зоне СВО
Мэр Демидов: глава управы Белгорода погиб при исполнении боевых задач в зоне СВО