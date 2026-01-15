Рейтинг@Mail.ru
Глава управы Белгорода погиб при исполнении боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 15.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
21:12 15.01.2026
Глава управы Белгорода погиб при исполнении боевых задач в зоне СВО
Глава управы Белгорода погиб при исполнении боевых задач в зоне СВО
белгород, валентин демидов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Валентин Демидов, Вооруженные силы Украины
БЕЛГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Главы управы №10 городского департамента по развитию территорий Алексей Везенцев погиб при исполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.
"При исполнении боевых задач в зоне СВО героически погиб наш коллега и товарищ — глава управы №10 департамента по развитию городских территорий, Алексей Александрович Везенцев… Полгода назад Алексей Александрович принял решение — встать на защиту Родины с оружием в руках и подписал контракт с Минобороны. Он ушёл на передовую так же, как и работал — без лишних слов, по зову долга", - написал Демидов в Telegram-канале.
По словам градоначальника, Везенцев возглавлял управу №10 департамента по развитию городских территорий с 2021 года. Как отметил мэр, он самоотверженно работал на благо города, особенно в тяжёлые дни 2024 года, помогая восстанавливать Белгород после ударов ВСУ.
"Мы всегда будем помнить его мужество, ответственность и преданность родному городу. От себя лично, от всего нашего коллектива и от всех белгородцев выражаю самые глубокие и искренние соболезнования его семье, родным и близким. Скорбим вместе с вами", - отметил Демидов.
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВалентин ДемидовВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала