Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 15.01.2026 (обновлено: 12:26 15.01.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток"
ВСУ за сутки потеряли до 245 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
РИА Новости
РИА Новости
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток"

ВСУ потеряли до 245 военных в зоне группировки "Восток"

Российский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 245 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия, из них два - западного производства", - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника.
"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Риздвянка, Зализничное, Терноватое, Лесное, Барвиновка и Жовтневое Запорожской области", - подчеркнули в военном ведомстве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Предпочел предать": на Западе сделали жесткое заявление о Зеленском
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
