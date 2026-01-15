Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток"

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 245 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.

"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Риздвянка, Зализничное, Терноватое, Лесное, Барвиновка и Жовтневое Запорожской области", - подчеркнули в военном ведомстве.