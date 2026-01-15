Рейтинг@Mail.ru
"Орешника" будет больше". В США забили тревогу из-за начала новой фазы СВО - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 15.01.2026 (обновлено: 11:00 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/svo-2067958804.html
"Орешника" будет больше". В США забили тревогу из-за начала новой фазы СВО
"Орешника" будет больше". В США забили тревогу из-за начала новой фазы СВО - РИА Новости, 15.01.2026
"Орешника" будет больше". В США забили тревогу из-за начала новой фазы СВО
Конфликт на Украине переходит в новую стадию, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T05:12:00+03:00
2026-01-15T11:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
херсонская область
ларри джонсон
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065591614_0:0:1009:568_1920x0_80_0_0_0382e3a92b61c8ad3134426dc65d9509.jpg
https://ria.ru/20260112/koalitsiya-2067233365.html
https://ria.ru/20260112/rossiya-2067248080.html
украина
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065591614_75:0:934:644_1920x0_80_0_0_7336a876a935fb2f8259be02a7cc7e66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, херсонская область , ларри джонсон, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Херсонская область , Ларри Джонсон, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Орешника" будет больше". В США забили тревогу из-за начала новой фазы СВО

Аналитик Джонсон: украинский конфликт перешел в новую стадию

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине переходит в новую стадию, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Мы увидели удар "Орешником", и в дальнейшем таких ударов может быть больше. <…> Ситуация перешла в новую фазу. Вероятно, россияне решили, что договориться не получится. <...> Им не предлагают ничего серьезного", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Реалисты поневоле: идеологи "коалиции желающих" испугались своих планов
12 января, 08:00
При этом Джонсон предположил, что террористический удар киевского режима по отелю и кафе в Херсонской области, попытка атаковать резиденцию президента России в Новгородской области заставляют Москву ужесточать меры.
"Всего того, что можно было решить дипломатическим путем, сегодня уже нет, и это не исправить", — заключил аналитик.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Москва применила оружие Судного дня. Результаты всех удивили
12 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияХерсонская областьЛарри ДжонсонВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала