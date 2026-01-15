"Орешника" будет больше". В США забили тревогу из-за начала новой фазы СВО

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине переходит в новую стадию, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Мы увидели удар "Орешником", и в дальнейшем таких ударов может быть больше. <…> Ситуация перешла в новую фазу. Вероятно, россияне решили, что договориться не получится. <...> Им не предлагают ничего серьезного", — отметил он.
При этом Джонсон предположил, что террористический удар киевского режима по отелю и кафе в Херсонской области, попытка атаковать резиденцию президента России в Новгородской области заставляют Москву ужесточать меры.
"Всего того, что можно было решить дипломатическим путем, сегодня уже нет, и это не исправить", — заключил аналитик.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.
