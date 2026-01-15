"Весь Донбасс и Запорожье": в США заявили о катастрофе в зоне СВО

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Счет недостатка ВСУ в личном составе пошел на миллионы, из-за чего вопрос контроля России над всем Донбассом и Запорожьем стал лишь вопросом времени, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его YouTube-канале.
«
"Что происходит внутри Украины? Что происходит на поле боя? Это очень важно, и я думаю, что украинцы находятся в глубокой беде, и теперь об этом начинают говорить публично. <…> Это страна, которая испытывает огромную проблему на передовой: ей не хватает солдат по сравнению с российской стороной. Налицо кадровый кризис — два миллиона человек уклоняются от мобилизации. Ну, это значит, что вы проиграете. Единственный интересный вопрос — сколько времени это займет", — рассказал ученый.
"Так не поступают": в США сделали резкое заявление о России в зоне СВО
31 декабря 2025, 05:22
Такой разрыв в силе, по его мнению, уже определил стратегические успехи Вооруженных сил России сразу на нескольких направлениях спецоперации.
«
"И это лишь вопрос времени, когда Россия возьмет под контроль весь Донбасс и Запорожье, а затем, я думаю, начнет продвигаться к таким районам, как Харьков и Одесса. Они захватят гораздо больше территории", — подытожил Миршаймер.
По данным Минобороны, за последние сутки российская армия освободила населенный пункт Комаровка в Сумской области, а также уничтожила 1310 военнослужащих, 2 танка и 23 бронемашины ВСУ. В силовых структурах также добавили, что боевики киевского режима спешно покидают занимаемые позиции в Харьковской области и минируют оставленные окопы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18