"Весь Донбасс и Запорожье": в США заявили о катастрофе в зоне СВО

«

"Что происходит внутри Украины? Что происходит на поле боя? Это очень важно, и я думаю, что украинцы находятся в глубокой беде, и теперь об этом начинают говорить публично. <…> Это страна, которая испытывает огромную проблему на передовой: ей не хватает солдат по сравнению с российской стороной. Налицо кадровый кризис — два миллиона человек уклоняются от мобилизации. Ну, это значит, что вы проиграете. Единственный интересный вопрос — сколько времени это займет", — рассказал ученый.