"Превратятся в жертв": на Западе ужаснулись произошедшим в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:29 15.01.2026
"Превратятся в жертв": на Западе ужаснулись произошедшим в зоне СВО
"Превратятся в жертв": на Западе ужаснулись произошедшим в зоне СВО
"Превратятся в жертв": на Западе ужаснулись произошедшим в зоне СВО
Модернизированные российские беспилотные летательные аппараты значительно усложнят использование Украиной вертолетов, а также станут еще более сложными для...
специальная военная операция на украине
"Превратятся в жертв": на Западе ужаснулись произошедшим в зоне СВО

Spiegel: новые версии российских БПЛА стали сложнее для перехвата

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор БПЛА готовит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) к вылету в зоне проведения СВО
Оператор БПЛА готовит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) к вылету в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Оператор БПЛА готовит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) к вылету в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Модернизированные российские беспилотные летательные аппараты значительно усложнят использование Украиной вертолетов, а также станут еще более сложными для перехвата, что ослабит военный потенциал ВСУ, пишет немецкое издание Spiegel.
«
"Российские ударные беспилотники дальнего действия входят в число самых опасных видов оружия в войне. <…> Россия, по всей видимости, развертывает новую версию своих беспилотников "Герань" с турбореактивными двигателями. <…> Это может позволить войскам Путина выслеживать украинские вертолеты", — указывается в материале.
Военнослужащие ВС России работают по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Весь Донбасс и Запорожье": в США заявили о катастрофе в зоне СВО
03:04
Автор статьи отмечает, что технологическая разработка позволила ВС России повысить скорость БПЛА почти в два раза по сравнению с предыдущими моделями.
«
"Благодаря турбореактивному двигателю она способна развивать скорость около 300 километров в час. <…> Это делает новое оружие потенциально более сложным для перехвата", — сообщает он.
Газета также дополняет, что Россия уже начала оснащать беспилотники ракетами Р-60, что, фактически, еще сильнее улучшило позиции Москвы на поле боя.
«
"Беспилотники "Герань" с ракетами Р-60 предназначены для охоты на украинские вертолеты и самолеты, нацеленные на российские ударные беспилотники. Таким образом, из-за России охотники (аппараты ВСУ — Прим. ред.) превратятся в жертв", — рассказал газете украинский радиотехник.
Солдаты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
На Западе заявили о самом сложном положении Украины за четыре года
Вчера, 01:03
Ранее журнал National Interest писал, что российские оптоволоконные дроны наводят ужас на украинских боевиков. По данным издания, их моральный дух подрывает точность ударов таких дронов, их маневренность, а также дальность действия — несмотря на все меры защиты, применяемые ВСУ, она может достигать 40-50 километров в лучших условиях.
Бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* называл российские оптоволоконные FPV-дроны большой проблемой для ВСУ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Военное поражение": в США осудили решение Зеленского по СВО
Вчера, 05:09
* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
