"Превратятся в жертв": на Западе ужаснулись произошедшим в зоне СВО

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Модернизированные российские беспилотные летательные аппараты значительно усложнят использование Украиной вертолетов, а также станут еще более сложными для перехвата, что ослабит военный потенциал ВСУ, пишет немецкое издание Spiegel.
"Российские ударные беспилотники дальнего действия входят в число самых опасных видов оружия в войне. <…> Россия, по всей видимости, развертывает новую версию своих беспилотников "Герань" с турбореактивными двигателями. <…> Это может позволить войскам Путина выслеживать украинские вертолеты", — указывается в материале.
Автор статьи отмечает, что технологическая разработка позволила ВС России повысить скорость БПЛА почти в два раза по сравнению с предыдущими моделями.
"Благодаря турбореактивному двигателю она способна развивать скорость около 300 километров в час. <…> Это делает новое оружие потенциально более сложным для перехвата", — сообщает он.
"Беспилотники "Герань" с ракетами Р-60 предназначены для охоты на украинские вертолеты и самолеты, нацеленные на российские ударные беспилотники. Таким образом, из-за России охотники (аппараты ВСУ — Прим. ред.) превратятся в жертв", — рассказал газете украинский радиотехник.
Ранее журнал National Interest писал, что российские оптоволоконные дроны наводят ужас на украинских боевиков. По данным издания, их моральный дух подрывает точность ударов таких дронов, их маневренность, а также дальность действия — несмотря на все меры защиты, применяемые ВСУ, она может достигать 40-50 километров в лучших условиях.
Бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* называл российские оптоволоконные FPV-дроны большой проблемой для ВСУ.
* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов