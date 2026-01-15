https://ria.ru/20260115/svet-2068190784.html
В Запорожской области началось поэтапное подключение к электроснабжению
В Запорожской области началось поэтапное подключение к электроснабжению - РИА Новости, 15.01.2026
В Запорожской области началось поэтапное подключение к электроснабжению
Поэтапное подключение к электроснабжению началось в Запорожской области, где без света остались 144 тысячи потребителей, сообщает пресс-служба министерства...
В Запорожской области началось поэтапное подключение к электроснабжению
