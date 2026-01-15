Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области началось поэтапное подключение к электроснабжению
22:55 15.01.2026
В Запорожской области началось поэтапное подключение к электроснабжению
В Запорожской области началось поэтапное подключение к электроснабжению - РИА Новости, 15.01.2026
В Запорожской области началось поэтапное подключение к электроснабжению
Поэтапное подключение к электроснабжению началось в Запорожской области, где без света остались 144 тысячи потребителей, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 15.01.2026
запорожская область
запорожская область, происшествия
В Запорожской области началось поэтапное подключение к электроснабжению

Минэнерго: в Запорожской области началось подключение к электроснабжению

Линии электропередач в Запорожской области
Линии электропередач в Запорожской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Поэтапное подключение к электроснабжению началось в Запорожской области, где без света остались 144 тысячи потребителей, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
Ранее сообщалось, что в области зафиксировано массовое отключение электроэнергии, без света остаются свыше 144 тысяч потребителей. Причины устанавливаются.
Запорожской области начато поэтапное подключение потребителей к электроснабжению. Часть абонентов уже вновь подключены к сети", - говорится в сообщении.
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Дагестане почти 90 населенных пунктов осталось без света
14 января, 15:10
 
