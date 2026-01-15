Рейтинг@Mail.ru
Суд 19 января вернется к вопросу о разводе Самойловой с Джиганом
Шоубиз
 
21:09 15.01.2026
Суд 19 января вернется к вопросу о разводе Самойловой с Джиганом
Суд 19 января вернется к вопросу о разводе Самойловой с Джиганом - РИА Новости, 15.01.2026
Суд 19 января вернется к вопросу о разводе Самойловой с Джиганом
Мировой суд Москвы 19 января вернется к вопросу о разводе блогера Оксаны Самойловой с рэпером Джиганом (Денис Устименко), свидетельствуют данные инстанции,... РИА Новости, 15.01.2026
оксана самойлова, джиган (денис устименко-вайнштейн)
Шоубиз, Оксана Самойлова, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн)
Суд 19 января вернется к вопросу о разводе Самойловой с Джиганом

РИА Новости: суд 19 января вернется к вопросу о разводе Самойловой с Джиганом

Джиган и Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Джиган и Оксана Самойлова. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мировой суд Москвы 19 января вернется к вопросу о разводе блогера Оксаны Самойловой с рэпером Джиганом (Денис Устименко), свидетельствуют данные инстанции, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Судебное заседание назначено на 19 января в 14.00",- следует из данных.
Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) с женой Оксаной Самойловой - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Он мне не сказал". Самойлова выступила с заявлением о разводе с Джиганом
28 октября 2025, 16:14
28 октября 2025, 16:14
В ноябре 2025 года суд дал супругам два месяца на примирение. Самойлова тогда сказала журналистам, что к примирению не готова.
Соответствующее ходатайство заявляла сторона ответчика - Джигана.
Ранее Самойлова подала на развод с Джиганом, иск в категории "о расторжении брака супругов, имеющих детей" был зарегистрирован 6 октября 2025 года. Слушания проходят в закрытом режиме.
У пары четверо детей.
Оксана Самойлова - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Блогер Самойлова рассказала подробности о разводе с Джиганом
28 октября 2025, 16:09
28 октября 2025, 16:09
 
Шоубиз, Оксана Самойлова, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
