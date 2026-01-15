Суд 19 января вернется к вопросу о разводе Самойловой с Джиганом

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мировой суд Москвы 19 января вернется к вопросу о разводе блогера Оксаны Самойловой с рэпером Джиганом (Денис Устименко), свидетельствуют данные инстанции, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"Судебное заседание назначено на 19 января в 14.00",- следует из данных.

Ранее Самойлова подала на развод с Джиганом, иск в категории "о расторжении брака супругов, имеющих детей" был зарегистрирован 6 октября 2025 года. Слушания проходят в закрытом режиме.