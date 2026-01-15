https://ria.ru/20260115/sud-2068178569.html
Суд оставил под арестом подозреваемого в теракте на "Северных потоках"
БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости.
Верховный суд Германии оставил под арестом подозреваемого в теракте на "Северных потоках" украинца, есть подозрение, что диверсия была заказана иностранным государством, сообщается
в релизе на сайте суда.
В релизе, который относится к вынесенному судом решению от 10 декабря, сообщается, что суд не принял возражения защиты подозреваемого против ордера на арест, и посчитал их несостоятельными ввиду подозрения в участии в диверсии на "Северных потока
х", также подозреваемый не может быть отпущен по причине наличия "опасности побега".
В обоснование своего решения суд, в частности, указывает, что по текущему состоянию расследования существует "высокая вероятность" того, что обвиняемый был причастен к подрыву трубопроводов.
"Согласно решению суда, вопреки доводам жалобы, уголовному преследованию украинского обвиняемого — если он был причастен к акту диверсии по поручению разведывательной службы иностранного государства — не препятствует вытекающий из международно-правового иммунитета государства общий иммунитет должностных лиц", - говорится в релизе.
Уточняется, что данный иммунитет недействителен в случае "насильственных актов, осуществляемых под руководством спецслужб".