Суд оставил под арестом подозреваемого в теракте на "Северных потоках"

БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Верховный суд Германии оставил под арестом подозреваемого в теракте на "Северных потоках" украинца, есть подозрение, что диверсия была заказана иностранным государством, сообщается в релизе на сайте суда.

В релизе, который относится к вынесенному судом решению от 10 декабря, сообщается, что суд не принял возражения защиты подозреваемого против ордера на арест, и посчитал их несостоятельными ввиду подозрения в участии в диверсии на " Северных потока х", также подозреваемый не может быть отпущен по причине наличия "опасности побега".

В обоснование своего решения суд, в частности, указывает, что по текущему состоянию расследования существует "высокая вероятность" того, что обвиняемый был причастен к подрыву трубопроводов.

"Согласно решению суда, вопреки доводам жалобы, уголовному преследованию украинского обвиняемого — если он был причастен к акту диверсии по поручению разведывательной службы иностранного государства — не препятствует вытекающий из международно-правового иммунитета государства общий иммунитет должностных лиц", - говорится в релизе.