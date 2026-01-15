Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил под арестом подозреваемого в теракте на "Северных потоках" - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:55 15.01.2026 (обновлено: 21:21 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/sud-2068178569.html
Суд оставил под арестом подозреваемого в теракте на "Северных потоках"
Суд оставил под арестом подозреваемого в теракте на "Северных потоках" - РИА Новости, 15.01.2026
Суд оставил под арестом подозреваемого в теракте на "Северных потоках"
Верховный суд Германии оставил под арестом подозреваемого в теракте на "Северных потоках" украинца, есть подозрение, что диверсия была заказана иностранным... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T20:55:00+03:00
2026-01-15T21:21:00+03:00
в мире
германия
северный поток
северный поток — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20251226/germaniya-2064629810.html
https://ria.ru/20251029/grokipedija-2051357054.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, северный поток, северный поток — 2
В мире, Германия, Северный поток, Северный поток — 2
Суд оставил под арестом подозреваемого в теракте на "Северных потоках"

В ФРГ суд оставил под арестом подозреваемого в теракте на "Северных потоках"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Верховный суд Германии оставил под арестом подозреваемого в теракте на "Северных потоках" украинца, есть подозрение, что диверсия была заказана иностранным государством, сообщается в релизе на сайте суда.
В релизе, который относится к вынесенному судом решению от 10 декабря, сообщается, что суд не принял возражения защиты подозреваемого против ордера на арест, и посчитал их несостоятельными ввиду подозрения в участии в диверсии на "Северных потоках", также подозреваемый не может быть отпущен по причине наличия "опасности побега".
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Сергей Нечаев: власти Германии молчат о терактах на "Северных потоках"
26 декабря 2025, 11:00
В обоснование своего решения суд, в частности, указывает, что по текущему состоянию расследования существует "высокая вероятность" того, что обвиняемый был причастен к подрыву трубопроводов.
"Согласно решению суда, вопреки доводам жалобы, уголовному преследованию украинского обвиняемого — если он был причастен к акту диверсии по поручению разведывательной службы иностранного государства — не препятствует вытекающий из международно-правового иммунитета государства общий иммунитет должностных лиц", - говорится в релизе.
Уточняется, что данный иммунитет недействителен в случае "насильственных актов, осуществляемых под руководством спецслужб".
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Грокипедия" опровергла данные о терактах на "Северных потоках"
29 октября 2025, 03:20
 
В миреГерманияСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала