В Новороссийске суд обязал компанию очистить реку из-за мусорного полигона

По данным пресс-службы, в суд с иском к ООО "Терра-Н" об устранении нарушений природоохранного законодательства при эксплуатации мусорного полигона обратился Азово-Черноморский межрайонный природоохранный прокурор. В обосновании иска указано, что проверка установила факты выхода загрязненных подземных вод на участок, прилегающий к реке Цемес, с последующим попаданием в воды. Также установлено, что загрязнение подземных вод происходит из-за попадания загрязнений в водоносный горизонт, фильтрат с полигона стекает в грунтовые канавы и пруды-накопители, не имеющие гидроизоляции, а в пробе вод из пруда-накопителя, отобранного на территории комплекса ТКО, установлено наличие вредных для окружающей среды веществ - в том числе растворенных форм кадмия, свинца и ртути.