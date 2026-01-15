Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске суд обязал компанию очистить реку из-за мусорного полигона - РИА Новости, 15.01.2026
20:00 15.01.2026
В Новороссийске суд обязал компанию очистить реку из-за мусорного полигона
В Новороссийске суд обязал компанию очистить реку из-за мусорного полигона - РИА Новости, 15.01.2026
В Новороссийске суд обязал компанию очистить реку из-за мусорного полигона
Апелляционная инстанция обязала ООО "Терра-Н", эксплуатирующее мусорный полигон в Новороссийске, устранить нарушения, которые привели к загрязнению реки Цемес,... РИА Новости, 15.01.2026
происшествия
новороссийск
краснодарский край
краснодарский краевой суд
новороссийск
краснодарский край
Новости
ru-RU
происшествия, новороссийск, краснодарский край, краснодарский краевой суд
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край, Краснодарский краевой суд
В Новороссийске суд обязал компанию очистить реку из-за мусорного полигона

В Новороссийске суд обязал компанию очистить реку от влияния мусорного полигона

КРАСНОДАР, 15 янв - РИА Новости. Апелляционная инстанция обязала ООО "Терра-Н", эксплуатирующее мусорный полигон в Новороссийске, устранить нарушения, которые привели к загрязнению реки Цемес, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
По данным пресс-службы, в суд с иском к ООО "Терра-Н" об устранении нарушений природоохранного законодательства при эксплуатации мусорного полигона обратился Азово-Черноморский межрайонный природоохранный прокурор. В обосновании иска указано, что проверка установила факты выхода загрязненных подземных вод на участок, прилегающий к реке Цемес, с последующим попаданием в воды. Также установлено, что загрязнение подземных вод происходит из-за попадания загрязнений в водоносный горизонт, фильтрат с полигона стекает в грунтовые канавы и пруды-накопители, не имеющие гидроизоляции, а в пробе вод из пруда-накопителя, отобранного на территории комплекса ТКО, установлено наличие вредных для окружающей среды веществ - в том числе растворенных форм кадмия, свинца и ртути.
Эксплуататору полигона было внесено представление, но мер к устранению нарушений принято не было.
"Кроме того, выявлен факт перелива сточных вод (фильтрата) с территории полигона ТКО ООО "Терра-Н" на смежный земельный участок с последующим его стоком в ручей Безымянный и реку Озерейка. По результатам исследований установлены превышения предельно допустимых концентраций вредных, загрязняющих веществ в ручье Безымянный", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что по данному факту юридическое лицо неоднократно привлекалось к административной ответственности.
Гражданское дело ранее рассмотрел Октябрьский районный суд Новороссийска, который исковые требования удовлетворил, обязав ООО "Терра-Н" принять меры по устранению нарушений законодательства об охране окружающей среды - ликвидировать загрязнение подземных вод и реки Цемес, восстановить целостность сооружения для обеспечения длительного хранения, обезвреживания и изоляции мусора, обеспечить герметичность противофильтрационного экрана, препятствующего проникновению в почву жидкостей, образующихся в процессе гниения, и обеспечить надлежащее функционирование инженерных систем и коммуникаций.
"Законность и обоснованность решения районного суда подтвердила апелляционная инстанция. Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда, рассмотрев материалы дела по апелляционной жалобе, оставила решение без изменений, оно вступило в законную силу", - сообщили в пресс-службе.
Решение суда обращено к немедленному исполнению, заключили в пресс-службе.
ПроисшествияНовороссийскКраснодарский крайКраснодарский краевой суд
 
 
