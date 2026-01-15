https://ria.ru/20260115/sud-2068165095.html
Суд продлил задержание обвиняемого в попытке убийства бывшей жены кислотой
Суд продлил задержание обвиняемого в попытке убийства бывшей жены кислотой - РИА Новости, 15.01.2026
Суд продлил задержание обвиняемого в попытке убийства бывшей жены кислотой
Суд в Екатеринбурге продлил срок задержания Николая Ермакова, обвиняемого в покушении на организацию убийства бывшей гражданской супруги, которую ранее... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T19:47:00+03:00
2026-01-15T19:47:00+03:00
2026-01-15T20:06:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068166730_0:219:801:670_1920x0_80_0_0_ab8c7ad2e48d2120f845782043588c77.jpg
https://ria.ru/20260115/ural-2068066776.html
https://ria.ru/20260115/sud-2068124498.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068166730_0:208:801:809_1920x0_80_0_0_4ba13a9402a2977befe3ec0ae93e4ba9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия
Происшествия, Екатеринбург, Россия
Суд продлил задержание обвиняемого в попытке убийства бывшей жены кислотой
В Екатеринбурге продлили задержание обвиняемого в попытке убийства бывшей жены
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв - РИА Новости.
Суд в Екатеринбурге продлил срок задержания Николая Ермакова, обвиняемого в покушении на организацию убийства бывшей гражданской супруги, которую ранее неизвестный облил кислотой на парковке, сообщает
объединенная пресс-служба судов региона.
Местные СМИ 12 января писали, что жительница Екатеринбурга
пострадала при нападении на территории паркинга в ЖК – якобы неизвестный плеснул в нее жидкость с едким запахом из стеклянной бутылки, а затем скрылся.
В пресс-службе УМВД по городу рассказывали РИА Новости, что женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает, а сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут нападавшего.
В объединенной пресс-службе судов региона уточнили, что женщину облили кислотой, ее доставили в больницу с ожогами.
"Потерпевшая считает, что нападение организовано бывшим сожителем", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что ее бывший гражданский муж Николай Ермаков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 33, пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ
(покушение на организацию убийства, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
"Суд продлил срок задержания обвиняемого на срок 72 часа", - говорится в сообщении.