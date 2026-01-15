Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил задержание обвиняемого в попытке убийства бывшей жены кислотой
19:47 15.01.2026 (обновлено: 20:06 15.01.2026)
Суд продлил задержание обвиняемого в попытке убийства бывшей жены кислотой
Суд продлил задержание обвиняемого в попытке убийства бывшей жены кислотой - РИА Новости, 15.01.2026
Суд продлил задержание обвиняемого в попытке убийства бывшей жены кислотой
Суд в Екатеринбурге продлил срок задержания Николая Ермакова, обвиняемого в покушении на организацию убийства бывшей гражданской супруги, которую ранее... РИА Новости, 15.01.2026
происшествия, екатеринбург, россия
Происшествия, Екатеринбург, Россия
Суд продлил задержание обвиняемого в попытке убийства бывшей жены кислотой

В Екатеринбурге продлили задержание обвиняемого в попытке убийства бывшей жены

© Фото : Суды Свердловской области/TelegramНиколай Ермаков, обвиняемый в покушении на организацию убийства бывшей гражданской супруги
Николай Ермаков, обвиняемый в покушении на организацию убийства бывшей гражданской супруги - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Суды Свердловской области/Telegram
Николай Ермаков, обвиняемый в покушении на организацию убийства бывшей гражданской супруги
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Суд в Екатеринбурге продлил срок задержания Николая Ермакова, обвиняемого в покушении на организацию убийства бывшей гражданской супруги, которую ранее неизвестный облил кислотой на парковке, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Местные СМИ 12 января писали, что жительница Екатеринбурга пострадала при нападении на территории паркинга в ЖК – якобы неизвестный плеснул в нее жидкость с едким запахом из стеклянной бутылки, а затем скрылся.
Во время суда - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Жителя Урала арестовали по делу об убийстве друга
Вчера, 14:35
В пресс-службе УМВД по городу рассказывали РИА Новости, что женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает, а сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут нападавшего.
В объединенной пресс-службе судов региона уточнили, что женщину облили кислотой, ее доставили в больницу с ожогами.
"Потерпевшая считает, что нападение организовано бывшим сожителем", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что ее бывший гражданский муж Николай Ермаков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 33, пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на организацию убийства, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
"Суд продлил срок задержания обвиняемого на срок 72 часа", - говорится в сообщении.
Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Пасынок Намина не смог объяснить, почему совершил убийство
Вчера, 17:19
 
