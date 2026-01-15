Митволь пожаловался на условия в подмосковной колонии

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Коломенский городской суд Московской области рассмотрит два иска бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя, отбывающего срок по делу о хищении более 900 миллионов рублей, о ненадлежащем содержании территории жилой зоны колонии и отказе в передаче посылок в полном объеме, сообщили РИА Новости в суде.
"Поступило два административных исковых заявления ранее осужденного бывшего замглавы Росприроднадзора Митволя. Требования предъявлены к ФКУ ИК-6 УФСИН России по Московской области, ФСИН России о... присуждении компенсации за нарушение условий, связанное с бездействием администрации в части нарушения требований статьи 121 УИК РФ по отказу в передаче посылок в полном объеме, а также в части нарушения требований статьи 13 УИК РФ по нарушению условий безопасности осужденных в части ненадлежащего содержания территории жилой зоны ФКУ ИК-6", - сказали в пресс-службе суда.
Там же уточнили, что судебные заседания по рассмотрению исков назначены на 12 февраля.
В декабре 2025 года в пресс-службе Мособлсуда сообщили РИА Новости, что Коломенский суд рассмотрел четыре жалобы Митволя к ФСИН, из них две были отклонены, по третьей экс-чиновнику присудили 3 тысячи рублей за нарушение санитарных норм при проведении ремонта в столовой, а по четвертой - еще 2 тысячи рублей из-за отказа выдать осужденному шарф в колонии.
Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. В марте 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. Бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области.
Пока Митволь находился под стражей, мошенники, оформив доверенность на поддельные паспорта, опустошили его банковские счета на 5,4 миллиона дирхамов (около 112 миллионов рублей) и едва не продали его недвижимость в Дубае. Была арестована и позже осуждена на пять лет участница аферы, следствие в отношении ее подельников было приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы.
