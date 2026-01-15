Рейтинг@Mail.ru
Митволь пожаловался на условия в подмосковной колонии - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/sud-2068161244.html
Митволь пожаловался на условия в подмосковной колонии
Митволь пожаловался на условия в подмосковной колонии - РИА Новости, 15.01.2026
Митволь пожаловался на условия в подмосковной колонии
Коломенский городской суд Московской области рассмотрит два иска бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя, отбывающего срок по делу о... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T19:21:00+03:00
2026-01-15T19:21:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
красноярск
олег митволь
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
московский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794471245_0:136:2818:1721_1920x0_80_0_0_91dfb9a296629704a9c2b1d87d5f79cd.jpg
https://ria.ru/20251229/sud-2065492294.html
https://ria.ru/20251211/sud-2061509979.html
россия
московская область (подмосковье)
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794471245_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb75ce0c7db637fc55ae984a9a4be316.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), красноярск, олег митволь, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский областной суд
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Красноярск, Олег Митволь, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Московский областной суд
Митволь пожаловался на условия в подмосковной колонии

Митволь пожаловался на условия в жилой зоне подмосковной колонии

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковОлег Митволь
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Олег Митволь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Коломенский городской суд Московской области рассмотрит два иска бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя, отбывающего срок по делу о хищении более 900 миллионов рублей, о ненадлежащем содержании территории жилой зоны колонии и отказе в передаче посылок в полном объеме, сообщили РИА Новости в суде.
"Поступило два административных исковых заявления ранее осужденного бывшего замглавы Росприроднадзора Митволя. Требования предъявлены к ФКУ ИК-6 УФСИН России по Московской области, ФСИН России о... присуждении компенсации за нарушение условий, связанное с бездействием администрации в части нарушения требований статьи 121 УИК РФ по отказу в передаче посылок в полном объеме, а также в части нарушения требований статьи 13 УИК РФ по нарушению условий безопасности осужденных в части ненадлежащего содержания территории жилой зоны ФКУ ИК-6", - сказали в пресс-службе суда.
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Суд отказался смягчить наказание Митволю
29 декабря 2025, 18:47
Там же уточнили, что судебные заседания по рассмотрению исков назначены на 12 февраля.
В декабре 2025 года в пресс-службе Мособлсуда сообщили РИА Новости, что Коломенский суд рассмотрел четыре жалобы Митволя к ФСИН, из них две были отклонены, по третьей экс-чиновнику присудили 3 тысячи рублей за нарушение санитарных норм при проведении ремонта в столовой, а по четвертой - еще 2 тысячи рублей из-за отказа выдать осужденному шарф в колонии.
Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. В марте 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. Бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области.
Пока Митволь находился под стражей, мошенники, оформив доверенность на поддельные паспорта, опустошили его банковские счета на 5,4 миллиона дирхамов (около 112 миллионов рублей) и едва не продали его недвижимость в Дубае. Была арестована и позже осуждена на пять лет участница аферы, следствие в отношении ее подельников было приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы.
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Суд отклонил иск Митволя, которому не выдали рубашку в колонии
11 декабря 2025, 19:34
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)КрасноярскОлег МитвольФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Московский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала