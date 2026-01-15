Митволь пожаловался на условия в подмосковной колонии

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Коломенский городской суд Московской области рассмотрит два иска бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя, отбывающего срок по делу о хищении более 900 миллионов рублей, о ненадлежащем содержании территории жилой зоны колонии и отказе в передаче посылок в полном объеме, сообщили РИА Новости в суде.