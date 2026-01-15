Бывшего первого замдиректора ивановского дорожного департамента ждет суд

РЯЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости. Бывший первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Алексей Панков предстанет перед судом по делу о получении взятки в общей сумме 6,8 миллиона рублей, сообщила прокуратура региона.
В апреле 2025 года прокуратура Ивановской области объявила о заключении под стражу Панкова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получал незаконное вознаграждение от представителя коммерческой организации, создавая для нее благоприятные условия при заключении и исполнении государственных контрактов на содержание и ремонт автомобильных дорог.
"Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего первого заместителя директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Алексея Панкова. Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)… Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд города Иваново для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Прокуратура уточнила, что обвиняемый получал незаконное вознаграждение от фактического владельца коммерческих организаций в период с 2020 по 2025 годы. Взятка передавалась ежемесячно через близкого родственника чиновника, ее общий размер составил 6,8 миллиона рублей, добавило ведомство.
В ходе расследования уголовного дела на движимое и недвижимое имущество, а также ценные вещи обвиняемого наложили арест, отметила прокуратура.
