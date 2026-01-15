Рейтинг@Mail.ru
Бывшего первого замдиректора ивановского дорожного департамента ждет суд - РИА Новости, 15.01.2026
18:51 15.01.2026
Бывшего первого замдиректора ивановского дорожного департамента ждет суд
Бывшего первого замдиректора ивановского дорожного департамента ждет суд - РИА Новости, 15.01.2026
Бывшего первого замдиректора ивановского дорожного департамента ждет суд
Бывший первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Алексей Панков предстанет перед судом по делу о получении... РИА Новости, 15.01.2026
происшествия
ивановская область
россия
иваново
ивановская область
россия
иваново
Новости
происшествия, ивановская область, россия, иваново
Происшествия, Ивановская область, Россия, Иваново
Бывшего первого замдиректора ивановского дорожного департамента ждет суд

Бывшего первого замдиректора ивановского дорожного департамента осудят за взятку

РЯЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости. Бывший первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Алексей Панков предстанет перед судом по делу о получении взятки в общей сумме 6,8 миллиона рублей, сообщила прокуратура региона.
В апреле 2025 года прокуратура Ивановской области объявила о заключении под стражу Панкова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получал незаконное вознаграждение от представителя коммерческой организации, создавая для нее благоприятные условия при заключении и исполнении государственных контрактов на содержание и ремонт автомобильных дорог.
Алексей Головинкин - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Появились подробности дела против экс-министра ЖКХ Забайкалья
13 января, 10:36
"Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего первого заместителя директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Алексея Панкова. Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)… Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд города Иваново для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Прокуратура уточнила, что обвиняемый получал незаконное вознаграждение от фактического владельца коммерческих организаций в период с 2020 по 2025 годы. Взятка передавалась ежемесячно через близкого родственника чиновника, ее общий размер составил 6,8 миллиона рублей, добавило ведомство.
В ходе расследования уголовного дела на движимое и недвижимое имущество, а также ценные вещи обвиняемого наложили арест, отметила прокуратура.
Владимир Сычев - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Экс-замминистра строительства Омской области получил 8,5 года колонии
16 декабря 2025, 12:17
 
ПроисшествияИвановская областьРоссияИваново
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
