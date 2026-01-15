Бывшего первого замдиректора ивановского дорожного департамента ждет суд

Прокуратура уточнила, что обвиняемый получал незаконное вознаграждение от фактического владельца коммерческих организаций в период с 2020 по 2025 годы. Взятка передавалась ежемесячно через близкого родственника чиновника, ее общий размер составил 6,8 миллиона рублей, добавило ведомство.