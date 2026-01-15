Суд оставил приговор бывшим замгубернатора Брянской области без изменений

Обвинение бывшим заместителям губернатора предъявили в 2023 году. В июле 2025 года Кулешову и Егорову признали виновными в получении через посредника взятки в особо крупном размере и приговорили к 9 годам лишения свободы каждую. Кулешовой назначен штраф в размере 10 миллионов рублей, а Егоровой – 8,1 миллиона рублей. Предпринимательницу Валентину Автушенко, осужденную за дачу взятки, приговорили к 8 годам лишения свободы со штрафом 4,4 миллиона рублей. Евгению Матвееву за посредничество во взяточничестве приговорили к 7 годам колонии общего режима со штрафом 4,4 миллиона рублей. Последней фигурантке отбывание наказания отсрочили до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. В ноябре 2025 года бывшие заместители губернатора подали апелляционную жалобу.