В Москве мужчину будут судить за убийство бывшей жены - РИА Новости, 15.01.2026
18:32 15.01.2026
В Москве мужчину будут судить за убийство бывшей жены
В Москве мужчину будут судить за убийство бывшей жены - РИА Новости, 15.01.2026
В Москве мужчину будут судить за убийство бывшей жены
Мужчина, зарезавший бывшую жену и пытавшийся убить ее сожителя в Москве, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T18:32:00+03:00
2026-01-15T18:32:00+03:00
В Москве мужчину будут судить за убийство бывшей жены

Статуя богини правосудия
Статуя богини правосудия. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мужчина, зарезавший бывшую жену и пытавшийся убить ее сожителя в Москве, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
В сентябре в пресс-службе ГСУ СК по столице сообщали, что в квартире дома на улице Нижняя Масловка мужчина поссорился с бывшей женой и ее мужем и напал на них с ножом. Женщина от полученных ранений скончалась на месте, ее супруг был госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".
"Савеловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 53-летнего жителя столицы. Он обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку) и части 3 статьи 30 пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)... Уголовное дело направлено в Савеловский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый вину признал. Он содержится под стражей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, утром 1 сентября 2025 года обвиняемый на почве ревности решил убить бывшую супругу и ее сожителя. Отмечается, что он прибыл к дому женщины на улице Нижняя Масловка и, дождавшись ее возвращения из школы, куда та отвела их общих детей, зашел с ней в квартиру. Там между бывшими супругами произошла ссора, на помощь женщине из ванной комнаты вышел ее сожитель.
"В тот момент я испытал сильную злость, обиду и захотел его убить. Я вынул из чехла нож, который находился у меня на поясе с левой стороны, подбежал к нему и стал наносить удары ножом в область грудной клетки, живота и плеча. Он пытался сопротивляться, отбегал от меня, кричал мне остановиться, но я не хотел останавливаться и продолжал наносить ему удары ножом. В какой-то момент он успел забежать в ванную и закрыться от меня. После чего я стал вырывать ручку двери, чтобы добить, но он держал ручку двери с обратной стороны, и я так и не смог к нему попасть", - приводятся слова обвиняемого.
Согласно сообщению прокуратуры, затем фигурант ударил ножом бывшую супругу в область груди и шеи, отчего та скончалась. Пострадавшему мужчине была оказана медицинская помощь.
