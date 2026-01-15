В Москве мужчину будут судить за убийство бывшей жены

По данным следствия, утром 1 сентября 2025 года обвиняемый на почве ревности решил убить бывшую супругу и ее сожителя. Отмечается, что он прибыл к дому женщины на улице Нижняя Масловка и, дождавшись ее возвращения из школы, куда та отвела их общих детей, зашел с ней в квартиру. Там между бывшими супругами произошла ссора, на помощь женщине из ванной комнаты вышел ее сожитель.

"В тот момент я испытал сильную злость, обиду и захотел его убить. Я вынул из чехла нож, который находился у меня на поясе с левой стороны, подбежал к нему и стал наносить удары ножом в область грудной клетки, живота и плеча. Он пытался сопротивляться, отбегал от меня, кричал мне остановиться, но я не хотел останавливаться и продолжал наносить ему удары ножом. В какой-то момент он успел забежать в ванную и закрыться от меня. После чего я стал вырывать ручку двери, чтобы добить, но он держал ручку двери с обратной стороны, и я так и не смог к нему попасть", - приводятся слова обвиняемого.