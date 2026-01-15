Суд по делу Мадуро может затянуться на годы, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Разбирательство по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро может затянуться в США на годы, поскольку суду предстоит рассмотреть ряд сложных вопросов, включая законность его захвата и статус его президентских полномочий, сообщило в четверг издание Politico.