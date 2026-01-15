Рейтинг@Mail.ru
Суд по делу Мадуро может затянуться на годы, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2026
18:22 15.01.2026
Суд по делу Мадуро может затянуться на годы, пишут СМИ
Разбирательство по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро может затянуться в США на годы, поскольку суду предстоит рассмотреть ряд сложных вопросов, включая... РИА Новости, 15.01.2026
Суд по делу Мадуро может затянуться на годы, пишут СМИ

Politico: суд по делу Мадуро может затянуться на годы из-за сложных вопросов

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Разбирательство по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро может затянуться в США на годы, поскольку суду предстоит рассмотреть ряд сложных вопросов, включая законность его захвата и статус его президентских полномочий, сообщило в четверг издание Politico.
"Скорее всего, пройдут годы, прежде чем присяжные вообще начнут рассматривать вопрос о виновности Мадуро по предъявленным ему обвинениям. Прежде чем это произойдет, суду придется продираться через целый клубок сложных правовых и геополитических вопросов — например, был ли легальным его захват и являлся ли он в тот момент законным президентом Венесуэлы", - говорится в публикации.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
