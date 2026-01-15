Верховный суд оставил приговор россиянину за госизмену в силе

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Верховный суд РФ отказался удовлетворять жалобу жителя Пензенской области, получившего 14 лет за госизмену в форме шпионажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Коллегия по уголовным делам не нашла оснований для смягчения наказания", - рассказали в пресс-службе.