Верховный суд оставил приговор россиянину за госизмену в силе
18:12 15.01.2026
Верховный суд оставил приговор россиянину за госизмену в силе
Верховный суд оставил приговор россиянину за госизмену в силе - РИА Новости, 15.01.2026
Верховный суд оставил приговор россиянину за госизмену в силе
происшествия, россия, пензенская область
Происшествия, Россия, Пензенская область
Верховный суд оставил приговор россиянину за госизмену в силе

Верховный суд оставил в силе приговор Нуждову за госизмену в форме шпионажа

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Верховный суд РФ отказался удовлетворять жалобу жителя Пензенской области, получившего 14 лет за госизмену в форме шпионажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Там уточнили, что Игорь Нуждов собирал с целью передачи противнику сведения, которые могли быть использованы против Вооруженных Сил РФ. Суд первой инстанции квалифицировал его действия как покушение на государственную измену, однако апелляция изменила приговор и признала мужчину виновным в совершении оконченного преступления - государственной измены в форме шпионажа, назначив ему 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
"Коллегия по уголовным делам не нашла оснований для смягчения наказания", - рассказали в пресс-службе.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Самаре мужчину задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины
14 января, 15:21
 
