https://ria.ru/20260115/sud-2068133039.html
Суд признал законным продление ареста замкомандующего ЛенВО Муминджанову
Суд признал законным продление ареста замкомандующего ЛенВО Муминджанову - РИА Новости, 15.01.2026
Суд признал законным продление ареста замкомандующего ЛенВО Муминджанову
Второй западный окружной военный суд признал законным продление до марта срока содержания под стражей заместителю командующего ЛенВО генералу Валерию... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T17:32:00+03:00
2026-01-15T17:32:00+03:00
2026-01-15T17:32:00+03:00
происшествия
россия
валерий муминджанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970345008_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_ca5d0c115b2fc75e6b40a821785d299b.jpg
https://ria.ru/20250321/mumindzhanov-2006356557.html
https://ria.ru/20250424/sud-2013276836.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970345008_0:0:2721:2042_1920x0_80_0_0_3fa5b5da0d3a037eff3e747ae1497829.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, валерий муминджанов
Происшествия, Россия, Валерий Муминджанов
Суд признал законным продление ареста замкомандующего ЛенВО Муминджанову
Суд признал законным продление ареста замкомандующего ЛенВО Муминджанова
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным продление до марта срока содержания под стражей заместителю командующего ЛенВО генералу Валерию Муминджанову, обвиняемому в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее Воронежский гарнизонный военный суд продлил Муминджанову
срок содержания под стражей до 4 марта. Его дело рассматривают по существу.
«
"Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении гособоронзаказа были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.
Муминджанов изначально вину не признавал. Генерала арестовали в сентябре 2024 года. На его имущество наложен арест.