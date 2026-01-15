Рейтинг@Mail.ru
Суд в Воронеже отправил под домашний арест подростков за разбой
17:25 15.01.2026
Суд в Воронеже отправил под домашний арест подростков за разбой
Суд в Воронеже отправил под домашний арест подростков за разбой
Воронежский суд отправил под домашний арест подростков, которые избили мужчину в подъезде и выбросили его полуголым на улицу, сообщили в СУСК России по региону. РИА Новости, 15.01.2026
Суд в Воронеже отправил под домашний арест подростков за разбой

Воронежский суд отправил под домашний арест подростков, избивших мужчину

ВОРОНЕЖ, 15 янв - РИА Новости. Воронежский суд отправил под домашний арест подростков, которые избили мужчину в подъезде и выбросили его полуголым на улицу, сообщили в СУСК России по региону.
В сети распространилось видео, где подростки бьют мужчину и выталкивают его в полуголом виде из подъезда на улицу. Сообщается, что это произошло в одном из домов на улице Ключникова в Воронеже.
СК предъявил обвинение 16-летнему подростку по части 2 статьи 162 УК РФ "разбой" и части 1 статьи 166 УК РФ "неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения", его 17-летнем подельнику — по части 2 статьи 162 УК РФ "разбой". Выяснилось, что подростки не только избили мужчину в подъезде, но еще один из них угнал автомобиль пострадавшего.
"Следствие ходатайствовало перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу, решением суда в отношении несовершеннолетних избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — говорится Telegram-канале следственного управления.
