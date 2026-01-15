Мособлсуд изъял два участка в Барвихе по иску Генпрокуратуры

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мособлсуд изъял в пользу государства по иску Генпрокуратуры участки двух ответчиков в элитном поселке Сады Майендорф в Барвихе, рассказала РИА Новости адвокат одного из них Екатерина Романцова.
"Мособлсуд изъял два участка: Екатерины Джанашии и участок, который принадлежал компании" Консуэй". Остальные ответчики заключили мировое соглашение с Генпрокуратурой и выкупили свои участки, заплатив по четыре кадастровых стоимости за объект", - сказала собеседница агентства.
Адвокат, представляющая интересы Джанашии – жены недавно осужденного условно экс-министра торговли Подмосковья Михаила Хубутии, - добавила, что намерена обжаловать решение.
В декабре 2024 года Одинцовский городской суд отказал Генпрокуратуре в удовлетворении исковых требований об изъятии участков у собственников. Генпрокуратура не согласилась с решением и подала апелляционное представление в Мособлсуд, а зачем в кассацию, которая вернула дело на новое рассмотрение в Мособлсуд.
В иске ГП указывала, что земли были проданы в 2001 году по заниженной в 236 раз стоимости и что ответчик не выполнил обязательства по реставрации памятника архитектуры - усадьбы Майендорф. Ответчики же настаивали на законности сделки: по их мнению, земельные участки были переданы в счет возмещения понесенных инвестором затрат на реставрацию памятника по исполненному договору.
Кроме того, Минмособлимущество еще летом представило отзыв (имеется в распоряжении РИА Новости), в котором указало, что "правительство Московской области и Минмособлимущество при принятии решений и заключении договора купли-продажи земельного участка полагали, что добровольный отказ управделами президента и санатория "Барвиха" от права постоянного бессрочного пользования на земельный участок площадью 99 гектаров был сделан в пределах компетенции, установленной пунктом 4 указа президента РФ от 7 августа 2000 года", а сделка проведена в полном соответствии с законом.
В иске Генпрокуратура указывала, что управление делами президента, два его подведомственных учреждения - ФГУП Клинический санаторий "Барвиха" и ФГБУ "Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс" - и организация "Кантри-Про" вступили в сговор для изъятия рекреационных земель исторического памятника XIX века усадьбы Майендорф и коммерческой застройки, для чего был заключен инвестконтракт, согласно которому "занятые лесом земли выпали из собственности государства и были определены под жилищную застройку". Также ответчики должны были провести реконструкцию памятника, которой был расположен на территории санатория "Барвиха", но не выполнили ее в полном объеме, считает прокуратура.
Ответчиками по делу были бывший владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин, предприниматель Алексей Богачев, супруга бывшего министра торговли Михаила Хубутии Екатерина Джанашия, мать сооснователя группы Mercury Зоя Струнина, владелица салона цветов и жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова и другие. К иску были привлечены третьи лица: администрация Одинцовского района, управделами президента, министерство финансов России, Росимущество.