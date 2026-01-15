Мособлсуд изъял два участка в Барвихе по иску Генпрокуратуры

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мособлсуд изъял в пользу государства по иску Генпрокуратуры участки двух ответчиков в элитном поселке Сады Майендорф в Барвихе, рассказала РИА Новости адвокат одного из них Екатерина Романцова.

Мособлсуд изъял два участка: Екатерины Джанашии и участок, который принадлежал компании" Консуэй". Остальные ответчики заключили мировое соглашение с Генпрокуратурой и выкупили свои участки, заплатив по четыре кадастровых стоимости за объект", - сказала собеседница агентства.

Адвокат, представляющая интересы Джанашии – жены недавно осужденного условно экс-министра торговли Подмосковья Михаила Хубутии, - добавила, что намерена обжаловать решение.

В декабре 2024 года Одинцовский городской суд отказал Генпрокуратуре в удовлетворении исковых требований об изъятии участков у собственников. Генпрокуратура не согласилась с решением и подала апелляционное представление в Мособлсуд, а зачем в кассацию, которая вернула дело на новое рассмотрение в Мособлсуд.

В иске ГП указывала, что земли были проданы в 2001 году по заниженной в 236 раз стоимости и что ответчик не выполнил обязательства по реставрации памятника архитектуры - усадьбы Майендорф. Ответчики же настаивали на законности сделки: по их мнению, земельные участки были переданы в счет возмещения понесенных инвестором затрат на реставрацию памятника по исполненному договору.

Кроме того, Минмособлимущество еще летом представило отзыв (имеется в распоряжении РИА Новости), в котором указало, что "правительство Московской области и Минмособлимущество при принятии решений и заключении договора купли-продажи земельного участка полагали, что добровольный отказ управделами президента и санатория "Барвиха" от права постоянного бессрочного пользования на земельный участок площадью 99 гектаров был сделан в пределах компетенции, установленной пунктом 4 указа президента РФ от 7 августа 2000 года", а сделка проведена в полном соответствии с законом.