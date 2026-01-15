Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье гражданин Мали получил два года за кражу из квартиры - РИА Новости, 15.01.2026
14:42 15.01.2026 (обновлено: 14:53 15.01.2026)
В Подмосковье гражданин Мали получил два года за кражу из квартиры
В Подмосковье гражданин Мали получил два года за кражу из квартиры - РИА Новости, 15.01.2026
В Подмосковье гражданин Мали получил два года за кражу из квартиры
Видновский городской суд Московской области приговорил гражданина Мали к двум годам лишения свободы за кражу из квартиры, куда его ранее хозяин жилья приглашал... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T14:42:00+03:00
2026-01-15T14:53:00+03:00
происшествия
мали
московская область (подмосковье)
россия
мали
московская область (подмосковье)
россия
происшествия, мали, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Мали, Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье гражданин Мали получил два года за кражу из квартиры

В Подмосковье неблагодарный гражданин Мали получил 2 года за кражу из квартиры

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Видновский городской суд Московской области приговорил гражданина Мали к двум годам лишения свободы за кражу из квартиры, куда его ранее хозяин жилья приглашал поесть и воспользоваться доступом в интернет, сообщили РИА Новости в суде.
Согласно приговору, потерпевший пригласил гражданина Мали Адама Камара в квартиру с целью накормить его и предоставить ему возможность сделать звонок через интернет-соединение. Гость через несколько дней вернулся, незаконно проник в жилье и похитил имущество на 17 тысяч рублей, а также водительское удостоверение гостеприимного хозяина.
"Суд признал Камара виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 40 тысяч рублей с отбыванием наказания в ИК общего режима", - сказали в пресс-службе суда.
Африканца обвинили по пункту "а" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), части 2 статьи 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа).
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
ПроисшествияМалиМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
