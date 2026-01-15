В Подмосковье гражданин Мали получил два года за кражу из квартиры

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Видновский городской суд Московской области приговорил гражданина Мали к двум годам лишения свободы за кражу из квартиры, куда его ранее хозяин жилья приглашал поесть и воспользоваться доступом в интернет, сообщили РИА Новости в суде.

Согласно приговору, потерпевший пригласил гражданина Мали Адама Камара в квартиру с целью накормить его и предоставить ему возможность сделать звонок через интернет-соединение. Гость через несколько дней вернулся, незаконно проник в жилье и похитил имущество на 17 тысяч рублей, а также водительское удостоверение гостеприимного хозяина.

"Суд признал Камара виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 40 тысяч рублей с отбыванием наказания в ИК общего режима", - сказали в пресс-службе суда.

Африканца обвинили по пункту "а" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), части 2 статьи 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа).