Военному из Алтайского края дали срок за госизмену

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд назначил 17 лет колонии сержанту из Алтайского края Роману Воробьеву за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд приговорил Воробьева к наказанию в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 тысяч рублей", - сказали в суде.

Кроме того, 23-летнего младшего сержанта лишили воинского звания и государственной награды.

Как установил суд, в мае 2024 года уроженец Алтайского края , недовольный проведением специальной военной операции и не желая в ней участвовать, решил перейти на сторону противника. Он связался с представителями военной разведки Украины , ему пообещали помочь и дали задание по сбору сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ

Находясь в Харьковской области Украины и Белгородской области , Воробьев собирал сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники ВС РФ, а также о местах нахождения боевых позиций и маршрутах движения подразделений в течение нескольких месяцев 2024 года. Их он передал спецслужбам противника.

Воробьева обвинили в госизмене, в ходе судебного заседания он полностью признал вину.