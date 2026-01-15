Рейтинг@Mail.ru
13:55 15.01.2026
Военному из Алтайского края дали срок за госизмену
Второй западный окружной военный суд назначил 17 лет колонии сержанту из Алтайского края Роману Воробьеву за государственную измену, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.01.2026
происшествия, алтайский край, украина, харьковская область, вооруженные силы рф
Происшествия, Алтайский край, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд назначил 17 лет колонии сержанту из Алтайского края Роману Воробьеву за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд приговорил Воробьева к наказанию в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 тысяч рублей", - сказали в суде.
Кроме того, 23-летнего младшего сержанта лишили воинского звания и государственной награды.
Как установил суд, в мае 2024 года уроженец Алтайского края, недовольный проведением специальной военной операции и не желая в ней участвовать, решил перейти на сторону противника. Он связался с представителями военной разведки Украины, ему пообещали помочь и дали задание по сбору сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ.
Находясь в Харьковской области Украины и Белгородской области, Воробьев собирал сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники ВС РФ, а также о местах нахождения боевых позиций и маршрутах движения подразделений в течение нескольких месяцев 2024 года. Их он передал спецслужбам противника.
Воробьева обвинили в госизмене, в ходе судебного заседания он полностью признал вину.
Приговор в законную силу не вступил.
ПроисшествияАлтайский крайУкраинаХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
