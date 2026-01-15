https://ria.ru/20260115/sud-2068048202.html
Бывший замминистра транспорта Чалик не признал вину по делу о растрате
Бывший замминистра транспорта Чалик не признал вину по делу о растрате
Бывший замминистра транспорта Чалик не признал вину по делу о растрате
Бывший замминистра транспорта РФ Игорь Чалик подтвердил в суде по делу о незаконном премировании самого себя, что вину не признает, передает корреспондент РИА Новости.
Бывший замминистра транспорта Чалик не признал вину по делу о растрате
Экс-замминистра транспорта Чалик не признал вину по делу о крупной растрате
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Бывший замминистра транспорта РФ Игорь Чалик подтвердил в суде по делу о незаконном премировании самого себя, что вину не признает, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня Коптевский суд Москвы
приступил к рассмотрению уголовного дела по существу.
Чалик, обвиняемый в особо крупной растрате и злоупотреблении должностными полномочиями, находится под домашним арестом, его срок продлен до конца июня.
Как стало известно из озвученного в суде обвинения, Чалик, будучи исполняющим обязанности гендиректора и первым заместителем гендиректора ФГУП, в 2024 году незаконно внес себя в список премирования, сумма платежей составила 1 миллион 376 тысяч рублей. Также он назначил двум подчиненным премии в размере 2 миллиона 280 тысяч рублей, что было квалифицировано как злоупотребление полномочиями.
"Виновным себя не признаю", - заявил он.
Общая стоимость арестованных в рамках уголовного дела активов Чалика составляет 118 миллионов рублей, проинформировала суд его защита.