Бывший замминистра транспорта Чалик не признал вину по делу о растрате
13:39 15.01.2026
Бывший замминистра транспорта Чалик не признал вину по делу о растрате
Бывший замминистра транспорта Чалик не признал вину по делу о растрате

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Бывший замминистра транспорта РФ Игорь Чалик подтвердил в суде по делу о незаконном премировании самого себя, что вину не признает, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня Коптевский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела по существу.
Чалик, обвиняемый в особо крупной растрате и злоупотреблении должностными полномочиями, находится под домашним арестом, его срок продлен до конца июня.
Как стало известно из озвученного в суде обвинения, Чалик, будучи исполняющим обязанности гендиректора и первым заместителем гендиректора ФГУП, в 2024 году незаконно внес себя в список премирования, сумма платежей составила 1 миллион 376 тысяч рублей. Также он назначил двум подчиненным премии в размере 2 миллиона 280 тысяч рублей, что было квалифицировано как злоупотребление полномочиями.
"Виновным себя не признаю", - заявил он.
Общая стоимость арестованных в рамках уголовного дела активов Чалика составляет 118 миллионов рублей, проинформировала суд его защита.
