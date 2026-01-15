Бывший замминистра транспорта Чалик не признал вину по делу о растрате

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Бывший замминистра транспорта РФ Игорь Чалик подтвердил в суде по делу о незаконном премировании самого себя, что вину не признает, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Сегодня Коптевский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела по существу.

Чалик, обвиняемый в особо крупной растрате и злоупотреблении должностными полномочиями, находится под домашним арестом, его срок продлен до конца июня.

Как стало известно из озвученного в суде обвинения, Чалик, будучи исполняющим обязанности гендиректора и первым заместителем гендиректора ФГУП, в 2024 году незаконно внес себя в список премирования, сумма платежей составила 1 миллион 376 тысяч рублей. Также он назначил двум подчиненным премии в размере 2 миллиона 280 тысяч рублей, что было квалифицировано как злоупотребление полномочиями.

"Виновным себя не признаю", - заявил он.