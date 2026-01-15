https://ria.ru/20260115/sud-2068043311.html
Суд продлил бывшему замглавы Тамбовской области Иванову арест
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил до 20 апреля арест бывшего замгубернатора Тамбовской области Сергея Иванова, обвиняемого в получении взятки от основателя агрохолдинга "Русагро" Вадима Мошковича, передает корреспондент РИА Новости.
"Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 20 апреля в отношении Иванова Сергея Владимировича удовлетворить", - огласила решение судья.
На продлении ареста настаивал следователь, который указывал, что иначе Иванов
может воспрепятствовать следствию и скрыться, "поскольку имеет загранпаспорт и до настоящего время он не обнаружен".
Иванов заявил, что загранпаспорт был изъят у него еще в первый день при обыске. Он просил отпустить его из СИЗО, так как не может получать медицинскую помощь оперативно, ему удалось лишь дважды попасть к стоматологу.
Защита просила отпустить его под домашний арест.
Арестованный в мае 2025 года Иванов обвиняется в получении взятки от основателя агрохолдинга "Русагро
" Вадима Мошковича
(по части 6 статьи 290 УК РФ
). По версии следствия, тот передал ему ружье. Защита Мошковича в ходе заседания в Мосгорсуде
в декабре заявляла, что следствию не удалось доказать, что ружье бывший чиновник получил в подарок от Мошковича.
Мошкович и экс-гендиректор "Русагро" Максим Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Вину они не признают. Против Мошковича также возбуждено дело о даче взятки в особо крупном размере.