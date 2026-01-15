Рейтинг@Mail.ru
13:18 15.01.2026
Защита Бутягина попросила польский суд отложить дело об экстрадиции
ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Защита российского археолога Александра Бутягина просит суд отложить рассмотрение дела о его экстрадиции на Украину, так как некоторые материалы он получил только сегодня, сообщил журналистам адвокат Адам Доманьский.
В четверг Окружной суд Варшавы начал рассмотрение запроса Украины о выдаче Бутягина.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Европейские коллеги поручились за Бутягина в польском суде
12 января, 20:43
"Мы начали заседание с того, что подали заявление о перенесении срока заседания, аргументируя это необходимостью иметь время на ознакомление с материалами дела, перевод которых был передан господину Бутягину только сегодня", - сказал защитник.
Также он рассказал, что защита просит суд затребовать из Украины информацию, касающуюся "оснований обвинения".
"С одной стороны, он обвиняет в проведении археологических работ без разрешения, но это деяние не может быть основанием для экстрадиции, так как не является уголовно наказуемым", - сказал Доманьский.
В настоящее время в суде объявлен перерыв для рассмотрения этих заявлений.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
МИД заявил послу Польши протест из-за задержания Бутягина
13 января, 11:12
 
Александр БутягинВ миреУкраинаВаршаваПольша
 
 
