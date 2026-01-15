https://ria.ru/20260115/sud-2068033317.html
Суд продлил бывшему замминистра транспорта Чалику домашний арест
Суд продлил бывшему замминистра транспорта Чалику домашний арест
Бывшему ззамминистра транспорта Чалику продлили домашний арест до лета
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Коптевский суд Москвы до лета продлил срок домашнего ареста бывшему замминистра транспорта РФ Игорю Чалику по делу о растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Соответствующее ходатайство заявил государственный обвинитель. Защита просила его отклонить, так как 68-летний Чалик имеет заболевания и нуждается в медицинском обследовании в стационарных условиях, из-за меры пресечения сделать это затруднительно.
"Продлить обвиняемому Чалику меру пресечения в виде домашнего ареста на 6 месяцев, на срок до 25 июня", - решил суд.
Чалик обвиняется в особо крупной растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, Чалик, будучи должностным лицом подведомственного Росавиации
института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. По предварительным данным, таким образом он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей.