Суд продлил бывшему замминистра транспорта Чалику домашний арест - РИА Новости, 15.01.2026
12:57 15.01.2026
Суд продлил бывшему замминистра транспорта Чалику домашний арест
происшествия
москва
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия, москва, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Москва, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыИгорь Чалик
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Игорь Чалик. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Коптевский суд Москвы до лета продлил срок домашнего ареста бывшему замминистра транспорта РФ Игорю Чалику по делу о растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Соответствующее ходатайство заявил государственный обвинитель. Защита просила его отклонить, так как 68-летний Чалик имеет заболевания и нуждается в медицинском обследовании в стационарных условиях, из-за меры пресечения сделать это затруднительно.
"Продлить обвиняемому Чалику меру пресечения в виде домашнего ареста на 6 месяцев, на срок до 25 июня", - решил суд.
Чалик обвиняется в особо крупной растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, Чалик, будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. По предварительным данным, таким образом он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей.
