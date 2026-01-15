Археолога Бутягина доставили в польский суд

ВАРШАВА, 15 янв - РИА Новости. Российского археолога Александра Бутягина доставили в окружной суд Польши, который рассмотрит дело о его экстрадиции на Украину, передает корреспондент РИА Новости.

Бутягина доставили в суд под конвоем. По пути в зал корреспонденту РИА Новости удалось задать ему вопрос о самочувствии. Бутягин ответил: "Нормально".

Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму . Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы.

В понедельник тот же суд продлил арест Бутягина до 4 марта.