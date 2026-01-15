https://ria.ru/20260115/sud-2068028591.html
Археолога Бутягина доставили в польский суд
Археолога Бутягина доставили в польский суд - РИА Новости, 15.01.2026
Археолога Бутягина доставили в польский суд
Российского археолога Александра Бутягина доставили в окружной суд Польши, который рассмотрит дело о его экстрадиции на Украину, передает корреспондент РИА...
польша
украина
александр бутягин
республика крым
польша
украина
республика крым
ВАРШАВА, 15 янв - РИА Новости. Российского археолога Александра Бутягина доставили в окружной суд Польши, который рассмотрит дело о его экстрадиции на Украину, передает корреспондент РИА Новости.
Бутягина
доставили в суд под конвоем. По пути в зал корреспонденту РИА Новости удалось задать ему вопрос о самочувствии. Бутягин ответил: "Нормально".
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше
по запросу Украины
якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму
. Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы.
В понедельник тот же суд продлил арест Бутягина до 4 марта.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.