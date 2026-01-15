Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит просьбу Блиновской о выплате 41 миллиона рублей 18 марта - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/sud-2068015894.html
Суд рассмотрит просьбу Блиновской о выплате 41 миллиона рублей 18 марта
Суд рассмотрит просьбу Блиновской о выплате 41 миллиона рублей 18 марта - РИА Новости, 15.01.2026
Суд рассмотрит просьбу Блиновской о выплате 41 миллиона рублей 18 марта
Арбитражный суд Москвы назначил на 18 марта рассмотрение заявления Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, в котором она просит разрешить... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T12:05:00+03:00
2026-01-15T12:05:00+03:00
москва
елена блиновская
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985026086_0:15:2728:1550_1920x0_80_0_0_e417bfc41ddbb663f31b68005a6b9a64.jpg
https://ria.ru/20260112/blinovskaja-2067362916.html
https://ria.ru/20260111/zaschita-2067206207.html
https://ria.ru/20260113/sud-2067573329.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985026086_211:0:2556:1759_1920x0_80_0_0_030c1dd306d6d0cc6c1a9b79601ec0c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, елена блиновская, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Москва, Елена Блиновская, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Суд рассмотрит просьбу Блиновской о выплате 41 миллиона рублей 18 марта

Суд 18 марта рассмотрит заявление Блиновской о выплате 41 млн рублей

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская в суде
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Елена Блиновская в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 18 марта рассмотрение заявления Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, в котором она просит разрешить ей выплатить в адрес Федеральной налоговой службы (ФНС) России около 41 миллиона рублей – с этих денег "королевы марафонов" судом общей юрисдикции ранее был снят арест для погашения ее недоимки по налогам, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд будет рассматривать этот вопрос повторно. Ранее арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты двух инстанций, которые не разрешили Ознобихиной выплатить эти деньги ФНС, основному кредитору Блиновской.
Суд - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Финуправляющий Блиновской взыскивает в ее пользу 90 миллионов рублей
12 января, 13:28
Почти все имущество Блиновской оказалось под арестом в рамках уголовного дела, но с денежных средств в размере около 41 миллиона рублей, находящихся на счетах Блиновской в банках, Савеловский суд Москвы в октябре 2024 года снял арест, чтобы эти деньги отдать непосредственно ФНС на покрытие части недоимки по налогам.
В ноябре того же года арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Ознобихина в январе 2025 года обратилась в арбитражный суд с заявлением, в котором попросила разрешить ей приступить к расчетам с кредиторами, а именно перечислить 41 миллион рублей в адрес ФНС. Однако уже на заседании в апреле она назвала свое ходатайство преждевременным.
Арбитражный суд Москвы не разрешил переводить эту сумму налоговой, указав, что "основной целью… конкурсного производства является соразмерное удовлетворение требований кредиторов, исключающее необоснованный приоритет одних над другими".
При этом, по мнению суда, "факт обеспечения требования уполномоченного органа в рамках уголовного дела не предоставляет уполномоченному органу приоритета при распределении денежных средств между кредиторами в деле о несостоятельности". Первую инстанцию затем поддержал и апелляционный суд.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Защита Блиновской обжаловала приговор
11 января, 10:33
Суд округа, отменяя принятые по спору акты, указал, что выводы нижестоящих судов "означают, по сути, преодоление требования об обязательной силе постановления суда общей юрисдикции", вступившего в законную силу.
Как сказано в постановлении кассации, "в данном случае требование уполномоченного органа возникло в результате совершения Блиновской Е.О. уголовно наказуемого деяния и носит публично-правовой характер и не равнозначно обычным гражданско-правовым требованиям кредиторов".
В реестр требований кредиторов Блиновской ранее были включены требования ФНС в размере около 1,2 миллиарда рублей, требования ВТБ на сумму около 270 миллионов, а также менее существенные требования иных кредиторов.
Суд - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Суд признал исключение из ЕГРЮЛ компании мужа Блиновской законным
13 января, 12:59
 
МоскваЕлена БлиновскаяФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала