Суд рассмотрит просьбу Блиновской о выплате 41 миллиона рублей 18 марта

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 18 марта рассмотрение заявления Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, в котором она просит разрешить ей выплатить в адрес Федеральной налоговой службы (ФНС) России около 41 миллиона рублей – с этих денег "королевы марафонов" судом общей юрисдикции ранее был снят арест для погашения ее недоимки по налогам, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Суд будет рассматривать этот вопрос повторно. Ранее арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты двух инстанций, которые не разрешили Ознобихиной выплатить эти деньги ФНС , основному кредитору Блиновской

Почти все имущество Блиновской оказалось под арестом в рамках уголовного дела, но с денежных средств в размере около 41 миллиона рублей, находящихся на счетах Блиновской в банках, Савеловский суд Москвы в октябре 2024 года снял арест, чтобы эти деньги отдать непосредственно ФНС на покрытие части недоимки по налогам.

В ноябре того же года арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Ознобихина в январе 2025 года обратилась в арбитражный суд с заявлением, в котором попросила разрешить ей приступить к расчетам с кредиторами, а именно перечислить 41 миллион рублей в адрес ФНС. Однако уже на заседании в апреле она назвала свое ходатайство преждевременным.

Арбитражный суд Москвы не разрешил переводить эту сумму налоговой, указав, что "основной целью… конкурсного производства является соразмерное удовлетворение требований кредиторов, исключающее необоснованный приоритет одних над другими".

При этом, по мнению суда, "факт обеспечения требования уполномоченного органа в рамках уголовного дела не предоставляет уполномоченному органу приоритета при распределении денежных средств между кредиторами в деле о несостоятельности". Первую инстанцию затем поддержал и апелляционный суд.

Суд округа, отменяя принятые по спору акты, указал, что выводы нижестоящих судов "означают, по сути, преодоление требования об обязательной силе постановления суда общей юрисдикции", вступившего в законную силу.

Как сказано в постановлении кассации, "в данном случае требование уполномоченного органа возникло в результате совершения Блиновской Е.О. уголовно наказуемого деяния и носит публично-правовой характер и не равнозначно обычным гражданско-правовым требованиям кредиторов".