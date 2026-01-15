Верховный суд отказался смягчить приговор похитителям девочки под Калугой

Суд признал их виновными в похищении, совершенном организованной группой лиц, и вымогательстве. Женщине было назначено 12 лет лишения свободы, бывшему супругу – 14 лет, а ее муж скончался до начала судебного разбирательства. 21-летний сын заключил досудебное соглашение и получил 8 лет колонии.