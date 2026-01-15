Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд отказался смягчить приговор похитителям девочки под Калугой - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/sud-2068014660.html
Верховный суд отказался смягчить приговор похитителям девочки под Калугой
Верховный суд отказался смягчить приговор похитителям девочки под Калугой - РИА Новости, 15.01.2026
Верховный суд отказался смягчить приговор похитителям девочки под Калугой
Верховный суд России отказался смягчить приговор похитителям восьмилетней девочки в Калужской области, вымогавших у ее матери полтора миллиона рублей,... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T11:58:00+03:00
2026-01-15T11:58:00+03:00
происшествия
россия
калужская область
козельск
калуга
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26368/03/263680329_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_96155b7724a00f86bce4ae7df5674eab.jpg
https://ria.ru/20260114/osudila-2067865741.html
россия
калужская область
козельск
калуга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26368/03/263680329_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_28e01d2674a37d44a126fe18792b7587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, калужская область, козельск, калуга
Происшествия, Россия, Калужская область, Козельск, Калуга
Верховный суд отказался смягчить приговор похитителям девочки под Калугой

ВС оставил в силе приговор похитителям школьницы в Калужской области

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВерховный суд РФ
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Верховный суд РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Верховный суд России отказался смягчить приговор похитителям восьмилетней девочки в Калужской области, вымогавших у ее матери полтора миллиона рублей, сообщается на сайте суда.
"Верховный суд России, рассмотрев жалобы осужденных, не нашел оснований для смягчения наказания", - говорится в сообщении.
В конце ноября 2023 года восьмилетняя девочка не вернулась из школы в Козельске, а ее маме прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей. Вечером следующего дня злоумышленники оставили ребенка на улице в деревне Таратухино Белевского района Тульской области. Там девочка зашла в дом к местным жителям, чтобы попросить о помощи. По данным СУСК, обнаружив, что произошедшее получило большую огласку, похитители сами отпустили ребенка. Обвинение было предъявлено женщине 37 лет, ее 44-летнему бывшему мужу и их общему сыну, а также 40-летнему нынешнему мужу женщины.
Суд признал их виновными в похищении, совершенном организованной группой лиц, и вымогательстве. Женщине было назначено 12 лет лишения свободы, бывшему супругу – 14 лет, а ее муж скончался до начала судебного разбирательства. 21-летний сын заключил досудебное соглашение и получил 8 лет колонии.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В КБР осудили женщину, заставившую внучку украсть детскую коляску
Вчера, 17:01
 
ПроисшествияРоссияКалужская областьКозельскКалуга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала