Верховный суд отказался смягчить приговор похитителям девочки под Калугой

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Верховный суд России отказался смягчить приговор похитителям восьмилетней девочки в Калужской области, вымогавших у ее матери полтора миллиона рублей, сообщается на сайте суда.
"Верховный суд России, рассмотрев жалобы осужденных, не нашел оснований для смягчения наказания", - говорится в сообщении.
В конце ноября 2023 года восьмилетняя девочка не вернулась из школы в Козельске, а ее маме прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей. Вечером следующего дня злоумышленники оставили ребенка на улице в деревне Таратухино Белевского района Тульской области. Там девочка зашла в дом к местным жителям, чтобы попросить о помощи. По данным СУСК, обнаружив, что произошедшее получило большую огласку, похитители сами отпустили ребенка. Обвинение было предъявлено женщине 37 лет, ее 44-летнему бывшему мужу и их общему сыну, а также 40-летнему нынешнему мужу женщины.
Суд признал их виновными в похищении, совершенном организованной группой лиц, и вымогательстве. Женщине было назначено 12 лет лишения свободы, бывшему супругу – 14 лет, а ее муж скончался до начала судебного разбирательства. 21-летний сын заключил досудебное соглашение и получил 8 лет колонии.