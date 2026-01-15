Суд вновь изменил время начала заседаний по делу о гибели младенцев

КЕМЕРОВО, 15 янв - РИА Новости. Центральный районный суд Новокузнецка снова изменил время начала заседаний по делу об избрании меры пресечения задержанным по делу о гибели 9 младенцев в роддоме №1 главврачу Новокузнецкой горбольницы №1 Виталию Хераскову и исполняющему обязанности завотделения реанимации Алексею Эмиху, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.

Ранее объединенный пресс-центр судов региона сообщил РИА Новости, что заседания назначены на четверг на 14.00 (10.00 мск) и на 16.00 (12.00 мск) (назначены заседания – ред.). Затем объединенный пресс-центр сообщил, что суд изменил время заседаний на 12.30 (08.30 мск) и 15.30 (11.30 мск).

"Время опять поменялось: 14.30 (10.30 мск - ред.), в 16.00 (12.00 мск - ред.)", - заявили РИА Новости в объединенном пресс-центре.

Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.