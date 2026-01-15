Рейтинг@Mail.ru
Суд определит меру пресечения главврачу новокузнецкого роддома - РИА Новости, 15.01.2026
06:13 15.01.2026 (обновлено: 06:27 15.01.2026)
Суд определит меру пресечения главврачу новокузнецкого роддома
Суд определит меру пресечения главврачу новокузнецкого роддома - РИА Новости, 15.01.2026
Суд определит меру пресечения главврачу новокузнецкого роддома
Центральный районный суд Новокузнецка в четверг определит меру пресечения задержанным по делу о гибели 9 младенцев в роддоме №1 главврачу Новокузнецкой... РИА Новости, 15.01.2026
происшествия, новокузнецк, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Происшествия, Новокузнецк, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Суд определит меру пресечения главврачу новокузнецкого роддома

Суд в Новокузнецке определит меру пресечения главврачу роддома, где умерли дети

Задержанный главврач Новокузнецкой городской больницы №1 Виталий Херасков
Задержанный главврач Новокузнецкой городской больницы №1 Виталий Херасков - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© СК России
Задержанный главврач Новокузнецкой городской больницы №1 Виталий Херасков
КЕМЕРОВО, 15 янв – РИА Новости. Центральный районный суд Новокузнецка в четверг определит меру пресечения задержанным по делу о гибели 9 младенцев в роддоме №1 главврачу Новокузнецкой горбольницы №1 Виталию Хераскову и исполняющему обязанности завотделения реанимации Алексею Эмиху, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.
"Сегодня, их двое будет. На 14.00 (10.00 мск) и на 16.00 (12.00 мск) (назначены заседания – ред.)", - сказали в пресс-центре.
Здание роддома №1 Новокузнецка
Выписанные из роддома в Новокузнецке дети и женщины находятся дома
Вчера, 18:20
Вчера, 18:20
Позднее в пресс-центре сообщили, что время время заседаний перенесено на 12.30 (08.30 мск) и 15.30 (11.30 мск).
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
В среду СК сообщил о задержании главврача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1.
Автомобиль Следственного комитета России
В Новокузнецке возбудили дело о халатности после смерти младенцев в роддоме
13 января, 11:00
13 января, 11:00
 
Происшествия, Новокузнецк, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
