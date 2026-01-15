https://ria.ru/20260115/sud-2067962034.html
Суд определит меру пресечения главврачу новокузнецкого роддома
Суд определит меру пресечения главврачу новокузнецкого роддома
2026-01-15T06:13:00+03:00
происшествия
новокузнецк
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067762619_0:8:1200:683_1920x0_80_0_0_b7938736176fe22921d5cbfd7937fc1d.jpg
Суд определит меру пресечения главврачу новокузнецкого роддома
КЕМЕРОВО, 15 янв – РИА Новости. Центральный районный суд Новокузнецка в четверг определит меру пресечения задержанным по делу о гибели 9 младенцев в роддоме №1 главврачу Новокузнецкой горбольницы №1 Виталию Хераскову и исполняющему обязанности завотделения реанимации Алексею Эмиху, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.
"Сегодня, их двое будет. На 14.00 (10.00 мск) и на 16.00 (12.00 мск) (назначены заседания – ред.)", - сказали в пресс-центре.
Позднее в пресс-центре сообщили, что время время заседаний перенесено на 12.30 (08.30 мск) и 15.30 (11.30 мск).
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка
умерли девять новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе следственного управления СК РФ
по Кемеровской области
РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
В среду СК сообщил о задержании главврача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1.