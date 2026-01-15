Суд вернул МОЭК один из ее исков к посольству Украины

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Суд в Москве вернул ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) иск к посольству Украины в России, не функционирующему с 2022 года, - о взыскании более 2,4 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Исковое заявление поступило в суд 10 ноября и было оставлено без движения, так как истец не приложил доказательства уплаты госпошлины и направления копии иска ответчику. Устранить недостатки МОЭК должна была до 30 декабря.

"Доказательств исправления недостатков, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения, истцом не представлено", - указал суд в определении о возвращении иска без рассмотрения.

Это был четырнадцатый иск МОЭК к посольству Украины с 2022 года. Основания исковых требований не уточняются. Но во всех предыдущих исках компания взыскивала задолженность и пени по заключенным в 2009 году договорам снабжения теплом и горячей водой за очередной период.