Суд вернул МОЭК один из ее исков к посольству Украины

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Суд в Москве вернул ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) иск к посольству Украины в России, не функционирующему с 2022 года, - о взыскании более 2,4 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Исковое заявление поступило в суд 10 ноября и было оставлено без движения, так как истец не приложил доказательства уплаты госпошлины и направления копии иска ответчику. Устранить недостатки МОЭК должна была до 30 декабря.
"Доказательств исправления недостатков, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения, истцом не представлено", - указал суд в определении о возвращении иска без рассмотрения.
Это был четырнадцатый иск МОЭК к посольству Украины с 2022 года. Основания исковых требований не уточняются. Но во всех предыдущих исках компания взыскивала задолженность и пени по заключенным в 2009 году договорам снабжения теплом и горячей водой за очередной период.
На данный момент не рассмотрен иск МОЭК о взыскании с ответчика более 3,6 миллиона рублей. Остальные были полностью удовлетворены, с украинского посольства в пользу МОЭК взыскано свыше 40 миллионов рублей.
