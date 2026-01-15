https://ria.ru/20260115/sud-2067940698.html
Суд в Варшаве рассмотрит дело об экстрадиции на Украину археолога Бутягина
Суд в Варшаве рассмотрит дело об экстрадиции на Украину археолога Бутягина - РИА Новости, 15.01.2026
Суд в Варшаве рассмотрит дело об экстрадиции на Украину археолога Бутягина
Окружной суд Варшавы в четверг начнет рассматривать дело об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина. РИА Новости, 15.01.2026
ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Окружной суд Варшавы в четверг начнет рассматривать дело об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина.
Начало заседания запланировано на 10.30 (12.30 мск).
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше
по запросу Украины
якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму
. Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы.
В понедельник тот же суд продлил арест Бутягина
до 4 марта. По данным адвоката Адама Доманьского, в качестве аргумента суд заявил об опасении побега Бутягина из Польши. Он заявил, что считает данный аргумент безосновательным, так как россиянину на территории Польши обеспечено место пребывания, он имеет адрес для корреспонденции.
По словам адвоката, Бутягин не высказывает жалоб на условия содержания под стражей.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.