Европейские страны пока не обсуждали вклад в безопасность Гренландии

БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Европейские государства-участники военной миссии в Гренландии пока не обсуждали конкретный вклад в обеспечение безопасности острова, Европейские государства-участники военной миссии в Гренландии пока не обсуждали конкретный вклад в обеспечение безопасности острова, сообщило минобороны ФРГ.

Группа из 13 военнослужащих бундесвера в четверг вылетела в Гренландию для участия в разведывательной миссии на острове. Своих военных направили на остров также ряд других европейских стран.

"Конкретные предложения по предоставлению сил и средств пока не обсуждаются… Цель состоит в том, чтобы получить полное представление о ситуации на месте для дальнейших переговоров и планирования в рамках НАТО ", - говорится в сообщении минобороны, опубликованном на его официальном сайте.

При этом министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил за координацию действий участников европейской миссии с США . "Для меня решающим является то, чтобы мы очень хорошо согласовывали наши действия по совместной разведке в Гренландии под руководством Дании в рамках НАТО, особенно с нашими американскими партнерами", - сказал Писториус.

В минобороны ФРГ также уточнили, что направленные в Гренландию немецкие военные сначала прибудут в Данию и в пятницу продолжат путь на остров вместе с датскими коллегами на гражданском самолете.

"После дополнительных консультаций с Данией мы решили сегодня сначала полететь в Данию (Каруп). Мы воспользовались предложением датчан полететь в пятницу в Гренландию вместе с датской разведывательной группой и другими партнерами. Это будет сделано на гражданском датском самолете", - уточнили в минобороны.

Ранее предполагалось, что немецкие военнослужащие прибудут на остров уже в четверг на военном самолете и пробудут там по 17 января включительно.

Газета Bild ранее сообщила о том, что миссия стран ЕС по размещению своих военных сил в Гренландии будет координироваться из Копенгагена , а не через структуры НАТО, которые потребовали бы вовлечения США.

По информации издания, помимо задачи по обучению в Гренландии горных стрелков, также рассматривается возможность участия в обеспечении безопасности острова военно-морского флота и военно-воздушных сил Германии.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат Гренландию, она якобы достанется России или Китаю . Ранее ряд СМИ сообщил, что представители Великобритании Франции и Германии провели переговоры о возможности отправки в Гренландию военных. По данным прессы, предполагается, что европейцы так показали бы готовность защищать остров от возможного присутствия РФ и Китая, а также убедили бы Соединенные Штаты отказаться от присоединения датской автономной территории.