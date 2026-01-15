Рейтинг@Mail.ru
Европейские страны пока не обсуждали вклад в безопасность Гренландии
17:25 15.01.2026
Европейские страны пока не обсуждали вклад в безопасность Гренландии
© Фото : Unsplash/Jonatan PieЯхта возле айсберга в Гренландии
Яхта возле айсберга в Гренландии - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Unsplash/Jonatan Pie
Яхта возле айсберга в Гренландии. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Европейские государства-участники военной миссии в Гренландии пока не обсуждали конкретный вклад в обеспечение безопасности острова, сообщило минобороны ФРГ.
Группа из 13 военнослужащих бундесвера в четверг вылетела в Гренландию для участия в разведывательной миссии на острове. Своих военных направили на остров также ряд других европейских стран.
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Гренландия намерена обеспечить оборону под эгидой НАТО, сообщает Reuters
12 января, 19:01
"Конкретные предложения по предоставлению сил и средств пока не обсуждаются… Цель состоит в том, чтобы получить полное представление о ситуации на месте для дальнейших переговоров и планирования в рамках НАТО", - говорится в сообщении минобороны, опубликованном на его официальном сайте.
При этом министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил за координацию действий участников европейской миссии с США. "Для меня решающим является то, чтобы мы очень хорошо согласовывали наши действия по совместной разведке в Гренландии под руководством Дании в рамках НАТО, особенно с нашими американскими партнерами", - сказал Писториус.
В минобороны ФРГ также уточнили, что направленные в Гренландию немецкие военные сначала прибудут в Данию и в пятницу продолжат путь на остров вместе с датскими коллегами на гражданском самолете.
"После дополнительных консультаций с Данией мы решили сегодня сначала полететь в Данию (Каруп). Мы воспользовались предложением датчан полететь в пятницу в Гренландию вместе с датской разведывательной группой и другими партнерами. Это будет сделано на гражданском датском самолете", - уточнили в минобороны.
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Германия отправит в Гренландию в рамках военной миссии 13 военных
Вчера, 23:34
Ранее предполагалось, что немецкие военнослужащие прибудут на остров уже в четверг на военном самолете и пробудут там по 17 января включительно.
Газета Bild ранее сообщила о том, что миссия стран ЕС по размещению своих военных сил в Гренландии будет координироваться из Копенгагена, а не через структуры НАТО, которые потребовали бы вовлечения США.
По информации издания, помимо задачи по обучению в Гренландии горных стрелков, также рассматривается возможность участия в обеспечении безопасности острова военно-морского флота и военно-воздушных сил Германии.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат Гренландию, она якобы достанется России или Китаю. Ранее ряд СМИ сообщил, что представители Великобритании, Франции и Германии провели переговоры о возможности отправки в Гренландию военных. По данным прессы, предполагается, что европейцы так показали бы готовность защищать остров от возможного присутствия РФ и Китая, а также убедили бы Соединенные Штаты отказаться от присоединения датской автономной территории.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Остров остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Заснеженные горы на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Гренландия будет работать над развитием обороны в сотрудничестве с НАТО
12 января, 23:06
 
В миреГренландияГерманияДанияБорис ПисториусДональд ТрампНАТОBildЕвросоюз
 
 
