Французский политик вспомнил о Шарле де Голле, говоря о США и Гренландии

ПАРИЖ, 15 янв - РИА Новости. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян заявил в четверг, что, по его мнению, страны Европы в условиях стремления США присоединить Гренландию платят за свою зависимость от Соединенных Штатов и за то, что в свое время не последовали примеру французского президента Шарля де Голля, вышедшего из военной организации НАТО.

"Сегодня утром я подумал... о де Голле , который в 1960-е годы принял решение закрыть все американские базы во Франции. Это привело к выходу из совместного военного командования НАТО, созданию ядерного потенциала и независимости (Франции от США на международной арене - ред.). И сегодня европейцы, которые отказывались следовать примеру де Голля, платят за свою зависимость (от США - ред.)", - заявил Дюпон-Эньян в эфире телеканала CNews, отвечая на вопрос ведущей о том, считает ли он организацию учений европейских стран в Гренландии значительным шагом со стороны Европы

Будучи в 1959-1969 годах президентом Франции, де Голль стремился к поддержанию ее престижа как великой державы, к ее самостоятельности в решении важнейших вопросов европейской и мировой политики. Одним из наиболее значительных шагов в этом плане был выход Франции из военной организации НАТО в 1966 году.

При оценке ряда крупных международных проблем де Голль придерживался реалистичного подхода, выступал за разрядку международной напряженности (заявление о признании окончательного характера послевоенных германских границ; осуждение агрессии США во Вьетнаме ; осуждение нападения Израиля на арабские государства и др.).

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.