Французский политик вспомнил о Шарле де Голле, говоря о США и Гренландии

13:14 15.01.2026
Дюпон-Эньян: Европа в ситуации с Гренландией платит за зависимость от США

© AP Photo / Jean-Jacques LevyПрезидент Франции Шарль де Голль, 1965 год
Президент Франции Шарль де Голль, 1965 год - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Президент Франции Шарль де Голль, 1965 год . Архивное фото
ПАРИЖ, 15 янв - РИА Новости. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян заявил в четверг, что, по его мнению, страны Европы в условиях стремления США присоединить Гренландию платят за свою зависимость от Соединенных Штатов и за то, что в свое время не последовали примеру французского президента Шарля де Голля, вышедшего из военной организации НАТО.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО. Вооруженные силы Дании сообщили в среду, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. Об отправке военных в Гренландию уже заявили Швеция, Германия, Норвегия и Франция.
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
"Сегодня утром я подумал... о де Голле, который в 1960-е годы принял решение закрыть все американские базы во Франции. Это привело к выходу из совместного военного командования НАТО, созданию ядерного потенциала и независимости (Франции от США на международной арене - ред.). И сегодня европейцы, которые отказывались следовать примеру де Голля, платят за свою зависимость (от США - ред.)", - заявил Дюпон-Эньян в эфире телеканала CNews, отвечая на вопрос ведущей о том, считает ли он организацию учений европейских стран в Гренландии значительным шагом со стороны Европы.
Будучи в 1959-1969 годах президентом Франции, де Голль стремился к поддержанию ее престижа как великой державы, к ее самостоятельности в решении важнейших вопросов европейской и мировой политики. Одним из наиболее значительных шагов в этом плане был выход Франции из военной организации НАТО в 1966 году.
В Гренландию прибыли первые военные из Европы, пишут СМИ
12:27
При оценке ряда крупных международных проблем де Голль придерживался реалистичного подхода, выступал за разрядку международной напряженности (заявление о признании окончательного характера послевоенных германских границ; осуждение агрессии США во Вьетнаме; осуждение нападения Израиля на арабские государства и др.).
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
НАТО готова вступить в войну, но есть нюанс
Вчера, 08:00
 
