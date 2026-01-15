Рейтинг@Mail.ru
США рассматривают все варианты действий в отношении Ирана, заявил Уолтц
23:59 15.01.2026
США рассматривают все варианты действий в отношении Ирана, заявил Уолтц
2026
в мире, сша, иран, майк уолтц, оон
В мире, США, Иран, Майк Уолтц, ООН
ООН, 15 янв – РИА Новости. США сохраняют на рассмотрении все варианты действий в отношении Ирана, заявил американский постпред страны при ООН Майк Уолтц.
"Президент (США Дональд) Трамп - человек действия, а не бесконечных разговоров, как мы видим в ООН. Он ясно дал понять, что для прекращения бойни все варианты остаются "на столе", и руководство иранского режима должно понимать это лучше кого бы то ни было", – сказал Уолтц в ходе заседания СБ ООН.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Трамп не планирует нападать на Иран, уверен посол в Пакистане
