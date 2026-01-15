https://ria.ru/20260115/ssha-2068194755.html
США рассматривают все варианты действий в отношении Ирана, заявил Уолтц
США сохраняют на рассмотрении все варианты действий в отношении Ирана, заявил американский постпред страны при ООН Майк Уолтц. РИА Новости, 15.01.2026
