В США внесли резолюцию об импичменте министру внутренней безопасности

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Резолюция об импичменте министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм за тяжкие преступления внесена в американский конгресс, выяснило РИА Новости, изучив базу законопроектов.
"Постановлено: Кристи Линн Арнольд Ноэм, министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки, подвергается импичменту за тяжкие преступления и проступки", - говорится в документе, с которым ознакомилось агентство.
В нем отмечается, что Ноэм на своем посту препятствовала работе конгресса, злоупотребляла общественным доверием, а также использовала свое служебное положение для личного обогащения.
"Ноэм неоднократно нарушала закон об иммиграции и гражданстве, первую и четвертую поправки к конституции США, а также процессуальные права граждан США, отдавая распоряжения ICE о проведении массовых задержаний без ордера, игнорировании надлежащей правовой процедуры и применении насилия", - отмечается в резолюции.
Инициативу уже поддержали 80 законодателей, в настоящее время документ находится на рассмотрении юридического комитета палаты представителей США.
Во вторник Ноэм объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в Миннесоте. Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, по ее распоряжению в регион направили около 2 тысяч агентов и офицеров для участия в операции.
Помощница главы министерства внутренней безопасности США Тришия Маклафлин 7 января сообщила, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать на автомобиле на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер службы, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее трое детей.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 7 января выразил поддержку действиям сотрудников службы иммиграционного и таможенного контроля и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц 8 января распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.