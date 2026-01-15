В США внесли резолюцию об импичменте министру внутренней безопасности

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Резолюция об импичменте министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм за тяжкие преступления внесена в американский конгресс, выяснило РИА Новости, изучив базу законопроектов.

"Постановлено: Кристи Линн Арнольд Ноэм, министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки, подвергается импичменту за тяжкие преступления и проступки", - говорится в документе, с которым ознакомилось агентство.

В нем отмечается, что Ноэм на своем посту препятствовала работе конгресса, злоупотребляла общественным доверием, а также использовала свое служебное положение для личного обогащения.

"Ноэм неоднократно нарушала закон об иммиграции и гражданстве, первую и четвертую поправки к конституции США , а также процессуальные права граждан США, отдавая распоряжения ICE о проведении массовых задержаний без ордера, игнорировании надлежащей правовой процедуры и применении насилия", - отмечается в резолюции.

Инициативу уже поддержали 80 законодателей, в настоящее время документ находится на рассмотрении юридического комитета палаты представителей США.

Во вторник Ноэм объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в Миннесоте. Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, по ее распоряжению в регион направили около 2 тысяч агентов и офицеров для участия в операции.

Помощница главы министерства внутренней безопасности США Тришия Маклафлин 7 января сообщила, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать на автомобиле на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер службы, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее трое детей.