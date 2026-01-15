Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме отреагировали на отправку европейских военных в Гренландию
22:02 15.01.2026 (обновлено: 23:29 15.01.2026)
В Белом доме отреагировали на отправку европейских военных в Гренландию
В Белом доме отреагировали на отправку европейских военных в Гренландию
В Белом доме отреагировали на отправку европейских военных в Гренландию
Отправка европейских военных в Гренландию не окажет воздействия на намерения американского лидера Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин...
В Белом доме отреагировали на отправку европейских военных в Гренландию

Левитт: отправка европейских военных в Гренландию не изменит решение Трампа

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane Военные учения в Гренландии
Военные учения в Гренландии
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Военные учения в Гренландии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Отправка европейских военных в Гренландию не окажет воздействия на намерения американского лидера Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Я не думаю, что присутствие войск в Европе как-либо влияет на процесс принятия решений президентом, равно как и на его планы по приобретению Гренландии", — сказала она на брифинге.
Заснеженные горы на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Угроза из Гренландии: секретная военная база во льдах напомнила о себе
Вчера, 18:31

По данным Bild, минувшей ночью в Нууке сел самолет датской армии Hercules, на его борту были в том числе военные из Франции. Еще одно судно приземлилось в Кангерлуссуаке. Об отправке солдат заявили также Швеция, Норвегия, Великобритания, Германия и Финляндия.

Левитт добавила, что технические переговоры с Копенгагеном по вопросу приобретения острова продолжатся и будут проходить каждые две-три недели.
Накануне главы МИД Дании и Гренландии провели переговоры с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Позицию США по вопросу острова изменить не удалось.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
Перед встречей Трамп потребовал от Дании "убраться" из Гренландии. Помимо этого, президент США призвал НАТО помочь Вашингтону получить остров. По его мнению, в противном случае он может достаться России или Китаю.

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на неприемлемость ссылок на некую "активность" Москвы и Пекина вокруг Гренландии в качестве повода для нынешнего обострения.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Время вернуть землю назад: чем поплатятся все, у кого претензии к России
13 января, 08:00

Планы Трампа на Гренландию

С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО.
В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение Вашингтона присоединить эту территорию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
НАТО готова вступить в войну, но есть нюанс
14 января, 08:00
После военной операции Штатов в Венесуэле в начале января Трамп стал все чаще говорить о планах на Гренландию. На этом фоне жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой острова, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Все это вызвало резкую критику в Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий осудили агрессивную риторику и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.
Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы Соединенных Штатов окажутся реальными.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Дания — Америке: "Гренландия не продается! Кстати, а сколько заплатите?"
9 января, 08:00
 
