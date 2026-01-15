В Белом доме отреагировали на отправку европейских военных в Гренландию

ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Отправка европейских военных в Гренландию не окажет воздействия на намерения американского лидера Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

« "Я не думаю, что присутствие войск в Европе как-либо влияет на процесс принятия решений президентом, равно как и на его планы по приобретению Гренландии", — сказала она на брифинге.

По данным Bild, минувшей ночью в Нууке сел самолет датской армии Hercules, на его борту были в том числе военные из Франции. Еще одно судно приземлилось в Кангерлуссуаке. Об отправке солдат заявили также Швеция, Норвегия, Великобритания, Германия и Финляндия.

Левитт добавила, что технические переговоры с Копенгагеном по вопросу приобретения острова продолжатся и будут проходить каждые две-три недели.

Накануне главы МИД Дании и Гренландии провели переговоры с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Позицию США по вопросу острова изменить не удалось.

Перед встречей Трамп потребовал от Дании "убраться" из Гренландии . Помимо этого, президент США призвал НАТО помочь Вашингтону получить остров. По его мнению, в противном случае он может достаться России или Китаю

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на неприемлемость ссылок на некую "активность" Москвы и Пекина вокруг Гренландии в качестве повода для нынешнего обострения.

Планы Трампа на Гренландию

С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО.

В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение Вашингтона присоединить эту территорию.

После военной операции Штатов в Венесуэле в начале января Трамп стал все чаще говорить о планах на Гренландию. На этом фоне жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой острова, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро".

Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети

Все это вызвало резкую критику в Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий осудили агрессивную риторику и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.