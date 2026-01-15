Рейтинг@Mail.ru
21:46 15.01.2026 (обновлено: 21:59 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/ssha-2068183677.html
В Белом доме оценили встречу Рубио и Вэнса с главами МИД Дании и Гренландии
В Белом доме оценили встречу Рубио и Вэнса с главами МИД Дании и Гренландии
дания
гренландия
в мире
сша
марко рубио
каролин левитт
дональд трамп
дания, гренландия, в мире, сша, марко рубио, каролин левитт, дональд трамп
Дания, Гренландия, В мире, США, Марко Рубио, Каролин Левитт, Дональд Трамп
В Белом доме оценили встречу Рубио и Вэнса с главами МИД Дании и Гренландии

Левитт: встреча Рубио и Вэнса с главами МИД Дании и Гренландии была продуктивна

© REUTERS / Kevin LamarqueПресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио с главами МИД Дании и Гренландии в среду прошла продуктивно и хорошо, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на фоне претензий Вашингтона на получение прав владения Гренландией.
"В этой встрече (с главами МИД Дании и Гренландии – ред.) участвовали вице-президент (Вэнс – ред.) и государственный секретарь (Рубио – ред.), и встреча прошла продуктивно. Это была хорошая встреча", - заявила Левитт во время брифинга в Белом доме.
Левитт подчеркнула, что целью президента США Дональда Трампа остаётся получение Гренландии для укрепления национальной безопасности.
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В МИД Франции заявили, что ЕС способен защитить Гренландию от любых угроз
Вчера, 20:23
 
ДанияГренландияВ миреСШАМарко РубиоКаролин ЛевиттДональд Трамп
 
 
