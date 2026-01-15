Белый дом назвал губернатора Миннесоты "тампоном" и "жалким неудачником"

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Белый дом в ответ на призыв губернатора Миннесоты Тима Уолца к протестующим фиксировать все нарушения закона представителями службы иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов (ICE) в штате для последующего расследования назвал его "тампоном" и "жалким неудачником".
Ранее Уолц заявил в видеообращении к жителям штата, что они имеют полное право мирно снимать действия агентов ICE. Он призвал всегда иметь при себе телефон и, заметив агентов в своем районе, начинать запись, чтобы зафиксировать происходящее, создать базу доказательств нарушений против жителей Миннесоты и сохранить материалы для возможного будущего судебного разбирательства.
"Тампон, вчера ты выступал с обращением ко всему штату, призывая привлекать агентов ICE к ответственности за исполнение закона, так что, возможно, тебе стоит не вмешиваться. Ты - жалкий неудачник и полное позорище", - написал Белый дом в соцсети X в ответ на видеообращение Уолца.
Глава министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм 6 января объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в Миннесоте. Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, по ее распоряжению в регион направили около 2 тысяч агентов и офицеров для участия в операции.
Во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер службы, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее - трое детей.