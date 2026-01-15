США следят за движением всего "теневого флота", заявил глава МВБ

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты следят за передвижением всего "теневого флота", заявила глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кристи Ноэм.
"Мы наблюдаем за всем "теневым флотом"… который перемещается", - сказала Ноэм журналистам перед Белым домом.
Глава МВБ подчеркнула, что многие из этих судов не имеют флага или формально связаны с какой-либо страной, а также перевозят нефть в обход санкций США.
В четверг Южное командование США (SOUTHCOM) объявило о захвате очередного танкера - "Вероника" - в Карибском бассейне. Согласно онлайн-данным о местоположении судов, с которыми ознакомилось РИА Новости, 12 дней назад танкер находился у берегов Арубы под флагом Гайаны.
Захват танкера "Вероника" стал шестым случаем за месяц с введения президентом США Дональдом Трампом блокады в отношении перевозки венесуэльской нефти. Ранее силами США был захвачен ряд других нефтяных танкеров, в том числе "Маринера" и "София".