США следят за движением всего "теневого флота", заявил глава МВБ

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты следят за передвижением всего "теневого флота", заявила глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кристи Ноэм.

"Мы наблюдаем за всем "теневым флотом"… который перемещается", - сказала Ноэм журналистам перед Белым домом.