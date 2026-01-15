Рейтинг@Mail.ru
США следят за движением всего "теневого флота", заявил глава МВБ
21:16 15.01.2026
США следят за движением всего "теневого флота", заявил глава МВБ
США следят за движением всего "теневого флота", заявил глава МВБ - РИА Новости, 15.01.2026
США следят за движением всего "теневого флота", заявил глава МВБ
Соединенные Штаты следят за передвижением всего "теневого флота", заявила глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кристи Ноэм. РИА Новости, 15.01.2026
в мире, сша, карибский бассейн, аруба, дональд трамп
В мире, США, Карибский бассейн, Аруба, Дональд Трамп
США следят за движением всего "теневого флота", заявил глава МВБ

Глава МВБ Ноэм: США следят за движением всего теневого флота

Эскадренный миноносец Farragut ВМС США пересекает Северный Ледовитый океан
Эскадренный миноносец Farragut ВМС США пересекает Северный Ледовитый океан
© Фото : U.S. Navy / Michael H. Lehman
Эскадренный миноносец Farragut ВМС США пересекает Северный Ледовитый океан. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты следят за передвижением всего "теневого флота", заявила глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кристи Ноэм.
"Мы наблюдаем за всем "теневым флотом"… который перемещается", - сказала Ноэм журналистам перед Белым домом.
США хотят добиться движения своего флота по всему миру, заявил Хегсет
5 января, 23:48
5 января, 23:48
Глава МВБ подчеркнула, что многие из этих судов не имеют флага или формально связаны с какой-либо страной, а также перевозят нефть в обход санкций США.
В четверг Южное командование США (SOUTHCOM) объявило о захвате очередного танкера - "Вероника" - в Карибском бассейне. Согласно онлайн-данным о местоположении судов, с которыми ознакомилось РИА Новости, 12 дней назад танкер находился у берегов Арубы под флагом Гайаны.
Захват танкера "Вероника" стал шестым случаем за месяц с введения президентом США Дональдом Трампом блокады в отношении перевозки венесуэльской нефти. Ранее силами США был захвачен ряд других нефтяных танкеров, в том числе "Маринера" и "София".
СМИ: Гренландия не нужна Трампу для создания "Золотого купола"
Вчера, 17:48
Вчера, 17:48
 
В миреСШАКарибский бассейнАрубаДональд Трамп
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала