Гатилов оценил выход США из структур ООН
Гатилов оценил выход США из структур ООН - РИА Новости, 15.01.2026
Гатилов оценил выход США из структур ООН
Решение США о выходе из ряда структур ООН говорит об их пренебрежении принципами многосторонности и отказе от взаимодействия со странами мирового большинства,... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T20:20:00+03:00
2026-01-15T20:20:00+03:00
2026-01-15T20:21:00+03:00
ЖЕНЕВА, 15 янв - РИА Новости. Решение США о выходе из ряда структур ООН говорит об их пренебрежении принципами многосторонности и отказе от взаимодействия со странами мирового большинства, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Седьмого января администрация президента США Дональда Трампа
приняла решение о сворачивании финансирования и прекращении участия США в работе ряда расположенных в Женеве
международных организаций и механизмов, включая Конференцию ООН
по торговле и развитию (ЮНКТАД), Учебный и научно-исследовательский институт ООН (ЮНИТАР) и Глобальный форум по миграции и развитию.
"Этот шаг сложно воспринимать иначе, как очередное подтверждение линии Вашингтона
на сугубо избирательный подход к деятельности ООН, пренебрежение принципами многосторонности и отказ от взаимодействия со странами мирового большинства в интересах устойчивого развития и поиска коллективных решений глобальных проблем", - заявил постпред.
По его словам, неожиданностью решение американского руководства не стало, так как в опубликованный список попали структуры, "в работе которых США в последнее время либо не принимали активного участия, либо участвовали избирательно".
"Показательно, что американцы не стали "выходить" из Европейской экономической комиссии ООН, которая занимается выработкой норм и стандартов, в том числе в сфере транспорта, при том, что сотрудничество со всеми остальными региональными комиссиями ООН было прекращено. Как представляется, данное решение Трампа обусловлено прежде всего экономическими соображениями, в том числе интересами американского бизнеса", - сказал дипломат.