Гатилов оценил выход США из структур ООН

ЖЕНЕВА, 15 янв - РИА Новости. Решение США о выходе из ряда структур ООН говорит об их пренебрежении принципами многосторонности и отказе от взаимодействия со странами мирового большинства, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Седьмого января администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о сворачивании финансирования и прекращении участия США в работе ряда расположенных в Женеве международных организаций и механизмов, включая Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Учебный и научно-исследовательский институт ООН (ЮНИТАР) и Глобальный форум по миграции и развитию.

"Этот шаг сложно воспринимать иначе, как очередное подтверждение линии Вашингтона на сугубо избирательный подход к деятельности ООН, пренебрежение принципами многосторонности и отказ от взаимодействия со странами мирового большинства в интересах устойчивого развития и поиска коллективных решений глобальных проблем", - заявил постпред.

По его словам, неожиданностью решение американского руководства не стало, так как в опубликованный список попали структуры, "в работе которых США в последнее время либо не принимали активного участия, либо участвовали избирательно".