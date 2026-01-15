Рейтинг@Mail.ru
20:20 15.01.2026 (обновлено: 20:21 15.01.2026)
Гатилов оценил выход США из структур ООН
Геннадий Гатилов
Геннадий Гатилов. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 15 янв - РИА Новости. Решение США о выходе из ряда структур ООН говорит об их пренебрежении принципами многосторонности и отказе от взаимодействия со странами мирового большинства, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Седьмого января администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о сворачивании финансирования и прекращении участия США в работе ряда расположенных в Женеве международных организаций и механизмов, включая Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Учебный и научно-исследовательский институт ООН (ЮНИТАР) и Глобальный форум по миграции и развитию.
"Этот шаг сложно воспринимать иначе, как очередное подтверждение линии Вашингтона на сугубо избирательный подход к деятельности ООН, пренебрежение принципами многосторонности и отказ от взаимодействия со странами мирового большинства в интересах устойчивого развития и поиска коллективных решений глобальных проблем", - заявил постпред.
По его словам, неожиданностью решение американского руководства не стало, так как в опубликованный список попали структуры, "в работе которых США в последнее время либо не принимали активного участия, либо участвовали избирательно".
"Показательно, что американцы не стали "выходить" из Европейской экономической комиссии ООН, которая занимается выработкой норм и стандартов, в том числе в сфере транспорта, при том, что сотрудничество со всеми остальными региональными комиссиями ООН было прекращено. Как представляется, данное решение Трампа обусловлено прежде всего экономическими соображениями, в том числе интересами американского бизнеса", - сказал дипломат.
