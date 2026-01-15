США в ходе операции в Венесуэле нарушили работу станции ПВО

"ВС США также использовали кибероружие, чтобы вызвать неполадки в работе РЛС ПВО", - говорится в публикации издания.

Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.