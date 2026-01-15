Рейтинг@Mail.ru
США в ходе операции в Венесуэле нарушили работу станции ПВО - РИА Новости, 15.01.2026
19:11 15.01.2026
США в ходе операции в Венесуэле нарушили работу станции ПВО
США во время операции в Венесуэле парализовали радиолокационную станцию системы противовоздушной обороны (РЛС ПВО) с помощью кибероружия, сообщила газета New... РИА Новости, 15.01.2026
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
силия флорес
николас мадуро
оон
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, силия флорес, николас мадуро, оон, удары сша по венесуэле
США в ходе операции в Венесуэле нарушили работу станции ПВО

© AP Photo / Matias DelacroixДым над военной базой в Каракасе
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. США во время операции в Венесуэле парализовали радиолокационную станцию системы противовоздушной обороны (РЛС ПВО) с помощью кибероружия, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
New York Times 4 января написала, что США начали операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес с кибератаки, вызвавшей отключение электричества во многих районах Каракаса, что позволило воздушной технике проникнуть в город незамеченной.
"ВС США также использовали кибероружие, чтобы вызвать неполадки в работе РЛС ПВО", - говорится в публикации издания.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей Соединенных Штатов, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над боливарианской республикой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция Штатов в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Дональд ТрампСилия ФлоресНиколас МадуроООНУдары США по Венесуэле
 
 
