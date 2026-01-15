https://ria.ru/20260115/ssha-2068146737.html
США включили в санкции против Ирана секретаря Совета нацбезопасности
США включили в санкции против Ирана секретаря Совета нацбезопасности - РИА Новости, 15.01.2026
США включили в санкции против Ирана секретаря Совета нацбезопасности
США включили в санкционный список против Ирана секретаря Совбеза Исламской Республики Али Лариджани, следует из данных управления по контролю за иностранными... РИА Новости, 15.01.2026
сша
иран
в мире
али лариджани
али хаменеи
сша
иран
США, Иран, В мире, Али Лариджани, Али Хаменеи
США включили в санкции против Ирана секретаря Совета нацбезопасности
США включили в санкции против Ирана секретаря Высшего совета нацбезопасности