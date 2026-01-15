США не считают Молдавию ценным партнером, считает политолог

КИШИНЕВ, 15 янв - РИА Новости. Решение США приостановить выдачу гражданам Молдавии иммиграционных виз говорит о том, что Вашингтон не считает Кишинев важным партнером, заявил политический аналитик Корнелий Чуря.
В среду телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум госдепартамента США сообщил, что Вашингтон приостанавливает оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран, в том числе России, в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок. МИД Молдавии уточнил в четверг, что республика тоже оказалась в списке этих стран.
"Это является индикатором того, что Молдова больше не является для Вашингтона ценным партнером. В этом списке нет ни одной страны ЕС, что указывает на то, что Молдова, с точки зрения Вашингтона, не является страной, претендующей на попадание в этот регион", - заявил Чуря в комментарии телеканалу "Первый в Молдове".
По словам политолога, Вашингтон рассматривает Молдавию как часть бывшего СССР. Он отметил, что ежегодно около 50 граждан Молдавии получают американские визы. С одной стороны, указал Чуря, это дает право думать, что США не видят в Молдавии серьезной угрозы для своей антимиграционной политики, поскольку выходцев из республики в Соединенные Штаты попадает считанное количество. С другой стороны, малое количество виз позволяет говорить, что Вашингтон не считает республику "партнером, с которым можно иметь дело".
