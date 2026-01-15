Рейтинг@Mail.ru
WSJ: США будет трудно собрать ударный авиационный отряд для атаки Ирана - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/ssha-2068047061.html
WSJ: США будет трудно собрать ударный авиационный отряд для атаки Ирана
WSJ: США будет трудно собрать ударный авиационный отряд для атаки Ирана - РИА Новости, 15.01.2026
WSJ: США будет трудно собрать ударный авиационный отряд для атаки Ирана
Соединенным Штатам без авиации, входящей в авианосную группу, может быть сложно быстро собрать ударную эскадрилью в случае решения атаковать Иран, пишет газета... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T13:35:00+03:00
2026-01-15T13:35:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
министерство обороны сша
ford motor
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_65ab0bc598e298e4a86bd4bd4d6de6d6.jpg
https://ria.ru/20260115/karlson-2067965507.html
https://ria.ru/20260115/oon-2067962187.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_34171d41685cd8827fb2ece2d6a2ec3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, министерство обороны сша, ford motor
В мире, Иран, США, Израиль, Министерство обороны США, Ford Motor
WSJ: США будет трудно собрать ударный авиационный отряд для атаки Ирана

WSJ: без авианосцев США будет сложно собрать ударный отряд для атаки Ирана

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Соединенным Штатам без авиации, входящей в авианосную группу, может быть сложно быстро собрать ударную эскадрилью в случае решения атаковать Иран, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на бывшего высокопоставленного представителя Пентагона.
"Без сопровождающей авианосец авиации военным может быть сложно быстро сформировать "ударный отряд", который обычно включает в себя дополнительные истребители и самолеты радиоэлектронной борьбы для защиты ударной авиации", - приводит издание слова экс-представителя Пентагона.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Такер Карлсон считает неминуемыми удары США по Ирану
07:02
Ранее американские СМИ сообщали, что значительная часть американских войск и кораблей ранее была переброшена в Карибский бассейн на фоне напряженности с Венесуэлой или вернулась в Азиатско-Тихоокеанский регион. В том числе речь идет об американском суперавианосце USS Gerald Ford с ударной группой.
Журналист телеканала NewsNation Келли Майер ранее сообщила со ссылкой на источники, что авианосная ударная группа США движется из Южно-Китайского моря на Ближний Восток. Майер добавила, что на передислокацию потребуется около недели.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Израиль в ночь на 13 июня минувшего года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и исламская республика договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану пройдет в четверг в 23:00 мск
06:15
 
В миреИранСШАИзраильМинистерство обороны СШАFord Motor
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала