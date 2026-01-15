WSJ: США будет трудно собрать ударный авиационный отряд для атаки Ирана

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Соединенным Штатам без авиации, входящей в авианосную группу, может быть сложно быстро собрать ударную эскадрилью в случае решения атаковать Иран, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на бывшего высокопоставленного представителя Пентагона.
"Без сопровождающей авианосец авиации военным может быть сложно быстро сформировать "ударный отряд", который обычно включает в себя дополнительные истребители и самолеты радиоэлектронной борьбы для защиты ударной авиации", - приводит издание слова экс-представителя Пентагона.
Ранее американские СМИ сообщали, что значительная часть американских войск и кораблей ранее была переброшена в Карибский бассейн на фоне напряженности с Венесуэлой или вернулась в Азиатско-Тихоокеанский регион. В том числе речь идет об американском суперавианосце USS Gerald Ford с ударной группой.
Журналист телеканала NewsNation Келли Майер ранее сообщила со ссылкой на источники, что авианосная ударная группа США движется из Южно-Китайского моря на Ближний Восток. Майер добавила, что на передислокацию потребуется около недели.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Израиль в ночь на 13 июня минувшего года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и исламская республика договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".