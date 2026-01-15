США выводят свои самолеты-заправщики с базы Аль-Удейд в Персидском заливе

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Китайский спутник зафиксировал признаки переброски американской авиации из региона Персидского залива на фоне сообщений западных СМИ об опасениях США попасть под ответный удар Ирана, выяснило РИА Новости, проанализировав спутниковые данные.

По данным издания, такие шаги предпринимаются на фоне роста напряженности вокруг Ирана и опасений его ответного удара в случае американской атаки.