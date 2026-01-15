США выводят свои самолеты-заправщики с базы Аль-Удейд в Персидском заливе

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Китайский спутник зафиксировал признаки переброски американской авиации из региона Персидского залива на фоне сообщений западных СМИ об опасениях США попасть под ответный удар Ирана, выяснило РИА Новости, проанализировав спутниковые данные.
"Данные показывают, что несколько американских самолетов-заправщиков KC-135 вылетели с авиабазы Аль-Удейд (Катар), предположительно, для проведения новых перебросок и перемещений сил", - говорится в описании к опубликованным материалам оператора MizarVision.
Газета Financial Times ранее сообщила со ссылкой на неназванного чиновника одной из стран Персидского залива, что США выводят авиационные средства из региона, стремясь избежать попадания в зону досягаемости в случае возможных ответных действий Ирана.
По данным издания, такие шаги предпринимаются на фоне роста напряженности вокруг Ирана и опасений его ответного удара в случае американской атаки.