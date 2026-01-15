Конгрессвумен потребовала от Трампа обнародовать документы по Гренландии

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Конгрессвумен-демократ Дина Титус официально потребовала от администрации президента США Дональда Трампа обнародовать документы и переписку по вопросу возможного захвата Гренландии, следует из заявления на ее сайте.
"Конгрессмен Дина Титус внесла в Палату представителей резолюцию, требующую от администрации Трампа предоставить все документы и переписку, касающиеся угрозы захвата Гренландии, включая любые планы по применению военной силы для захвата датской территории", - говорится в заявлении.
Резолюция о проведении расследования, внесенная конгрессвумен Титус, обязывает президента и государственного секретаря обнародовать документы, сообщения, планы и оценки администрации, касающиеся суверенитета и территориальной целостности Дании и автономного статуса управления Гренландии.
Титус также заявила, что возможный захват Гренландии станет беспрецедентным событием и может означать конец НАТО.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.