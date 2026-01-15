Конгрессвумен потребовала от Трампа обнародовать документы по Гренландии

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Конгрессвумен-демократ Дина Титус официально потребовала от администрации президента США Дональда Трампа обнародовать документы и переписку по вопросу возможного захвата Гренландии, следует из заявления на ее сайте.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.