Рейтинг@Mail.ru
Конгрессмен предупредил об угрозе импичмента Трампа из-за Гренландии - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/ssha-2068040210.html
Конгрессмен предупредил об угрозе импичмента Трампа из-за Гренландии
Конгрессмен предупредил об угрозе импичмента Трампа из-за Гренландии - РИА Новости, 15.01.2026
Конгрессмен предупредил об угрозе импичмента Трампа из-за Гренландии
Американский конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон предупредил, что возможное вторжение США в Гренландию может привести к инициированию процедуры импичмента... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T13:14:00+03:00
2026-01-15T13:14:00+03:00
в мире
гренландия
сша
россия
дональд трамп
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067338069_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_884eee7f621fe2831c83c9f348479b8f.jpg
https://ria.ru/20260115/pretenzii-2067952281.html
https://ria.ru/20260114/medvedev-2067918097.html
https://ria.ru/20260114/es-2067915166.html
гренландия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067338069_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6d40ba8b8e312bae800ab0cf82d3d130.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, россия, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Гренландия, США, Россия, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
Конгрессмен предупредил об угрозе импичмента Трампа из-за Гренландии

Конгрессмен Бэйкон: вторжение США в Гренландию грозит импичментом Трампа

© REUTERS / Nathan HowardДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Американский конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон предупредил, что возможное вторжение США в Гренландию может привести к инициированию процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Трамп в среду заявил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат Гренландию, она якобы достанется России или Китаю. Ранее ряд СМИ сообщил, что представители Великобритании, Франции и Германии провели переговоры о возможности отправки в Гренландию военных. По данным прессы, предполагается, что европейцы так показали бы готовность защищать остров от возможного присутствия РФ и Китая, а также убедили бы Соединенные Штаты отказаться от присоединения датской автономной территории.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава МИД Дании заявил о серьезности претензий Трампа на Гренландию
03:00
"Многие республиканцы в ярости из-за этого... Если бы он (Трамп - ред.) выполнил эти угрозы, я думаю, это стало бы концом его президентства... Он ненавидит, когда ему говорят "нет", но в данном случае, я думаю, республиканцам нужно проявить твёрдость... Было бы тотальной ошибкой вторгаться в страну союзника. Это было бы катастрофой для наших союзников. На мой взгляд, это худшая идея из всех, когда-либо существовавших", - заявил Бэйкон в интервью газете Omaha World-Herald, добавив, что вторжение в Гренландию может побудить республиканцев в Палате представителей объявить импичмент Трампу.
Кроме того, Бэйкон назвал "абсолютной клоунадой" идею склонения Гренландии стать частью США. Тем не менее, отвечая на вопрос о том, поддержит ли он гипотетический импичмент Трампу, конгрессмен не дал конкретного ответа.
"Я не хочу давать однозначного ответа "да" или "нет", но я бы склонялся к этому", - отметил он.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Европа "сдаст" Гренландию, считает Медведев
Вчера, 20:53
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС определить меры поддержки Гренландии
Вчера, 20:15
 
В миреГренландияСШАРоссияДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала