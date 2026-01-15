Конгрессмен предупредил об угрозе импичмента Трампа из-за Гренландии

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Американский конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон предупредил, что возможное вторжение США в Гренландию может привести к инициированию процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Трамп в среду заявил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат Гренландию, она якобы достанется России или Китаю. Ранее ряд СМИ сообщил, что представители Великобритании, Франции и Германии провели переговоры о возможности отправки в Гренландию военных. По данным прессы, предполагается, что европейцы так показали бы готовность защищать остров от возможного присутствия РФ и Китая, а также убедили бы Соединенные Штаты отказаться от присоединения датской автономной территории.
"Многие республиканцы в ярости из-за этого... Если бы он (Трамп - ред.) выполнил эти угрозы, я думаю, это стало бы концом его президентства... Он ненавидит, когда ему говорят "нет", но в данном случае, я думаю, республиканцам нужно проявить твёрдость... Было бы тотальной ошибкой вторгаться в страну союзника. Это было бы катастрофой для наших союзников. На мой взгляд, это худшая идея из всех, когда-либо существовавших", - заявил Бэйкон в интервью газете Omaha World-Herald, добавив, что вторжение в Гренландию может побудить республиканцев в Палате представителей объявить импичмент Трампу.
Кроме того, Бэйкон назвал "абсолютной клоунадой" идею склонения Гренландии стать частью США. Тем не менее, отвечая на вопрос о том, поддержит ли он гипотетический импичмент Трампу, конгрессмен не дал конкретного ответа.
"Я не хочу давать однозначного ответа "да" или "нет", но я бы склонялся к этому", - отметил он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.