Конгрессмен предупредил об угрозе импичмента Трампа из-за Гренландии

"Многие республиканцы в ярости из-за этого... Если бы он (Трамп - ред.) выполнил эти угрозы, я думаю, это стало бы концом его президентства... Он ненавидит, когда ему говорят "нет", но в данном случае, я думаю, республиканцам нужно проявить твёрдость... Было бы тотальной ошибкой вторгаться в страну союзника. Это было бы катастрофой для наших союзников. На мой взгляд, это худшая идея из всех, когда-либо существовавших", - заявил Бэйкон в интервью газете Omaha World-Herald, добавив, что вторжение в Гренландию может побудить республиканцев в Палате представителей объявить импичмент Трампу.