США могут нанести удар по Ирану ракетами Tomahawk, пишет WSJ
12:56 15.01.2026
США могут нанести удар по Ирану ракетами Tomahawk, пишет WSJ
в мире
иран
сша
ближний восток
министерство обороны сша
ford motor
удары сша по венесуэле
иран
сша
ближний восток
США могут нанести удар по Ирану ракетами Tomahawk, пишет WSJ

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins IIIЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins III
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. США могут нанести удар по Ирану крылатыми ракетами Tomahawk с эсминцев, находящихся на Ближнем Востоке, а также задействовать боевую авиацию, способную достичь целей с баз в США и за рубежом, пишет издание Wall Street Journal.
"Если (президент США Дональд - ред.) Трамп решит санкционировать удар по Ирану... Пентагон может отдать приказ о нанесении ударов ракетами Tomahawk с эсминцев, дислоцированных на Ближнем Востоке, а также направить истребители, базирующиеся в регионе, и бомбардировщики, способные достичь Ирана со своих баз в США", - утверждается в статье.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Такер Карлсон считает неминуемыми удары США по Ирану
07:02
Ранее американские СМИ сообщали, что значительная часть американских войск и кораблей ранее была переброшена в Карибский бассейн на фоне напряженности с Венесуэлой или вернулась в Азиатско-Тихоокеанский регион. В том числе речь идет об американском суперавианосце USS Gerald Ford с ударной группой.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Израиль в ночь на 13 июня минувшего года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и исламская республика договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Запуск иранской ракеты Хорремшехр-4 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Иран нарастил запасы ракет после конфликта с США и Израилем, заявили в КСИР
Вчера, 13:39
 
